Hivatali visszaélés miatt indult eljárásban végez nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség egyik szervezeti egysége – ezt közölte csütörtökön reggel a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya.

Szűkszavúan kifejtették, hogy jelenleg, vagyis a közlemény kiadásakor is nyomozati cselekményeket végeztek egy főügyészségi ügyésszel szemben.

A nyomozó ügyészek őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatják ki az ügyészt.

További információkat egyelőre nem ismertettek a homály borította ügyről.