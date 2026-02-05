Hivatali visszaélés miatt indult eljárásban végez nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség egyik szervezeti egysége – ezt közölte csütörtökön reggel a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya.
Szűkszavúan kifejtették, hogy jelenleg, vagyis a közlemény kiadásakor is nyomozati cselekményeket végeztek egy főügyészségi ügyésszel szemben.
A nyomozó ügyészek őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatják ki az ügyészt.
További információkat egyelőre nem ismertettek a homály borította ügyről.
Szőlő utca: újabb gyanúsítottakat tartóztatnak leAz ügyészség friss közleményéből kiderül, milyen bűntettek fűződnek a gyanúsítottakhoz a Szőlő utcai ügyben. Bővebben >>>
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!