Hivatali visszaélés miatt indult eljárásban végez nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség egyik szervezeti egysége – ezt közölte csütörtökön reggel a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóosztálya. 

Szűkszavúan kifejtették, hogy jelenleg, vagyis a közlemény kiadásakor is nyomozati cselekményeket végeztek egy főügyészségi ügyésszel szemben.

Kapcsolódó

A nyomozó ügyészek őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatják ki az ügyészt.

További információkat egyelőre nem ismertettek a homály borította ügyről.

Szőlő utca: újabb gyanúsítottakat tartóztatnak le

Az ügyészség friss közleményéből kiderül, milyen bűntettek fűződnek a gyanúsítottakhoz a Szőlő utcai ügyben. Bővebben >>>