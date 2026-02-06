Naponta 1000 kátyú javítását vállalta Karácsony Gergely, azaz még tovább emelik a kátyúzási kapacitást. Ennek értelmében éjszaka és a hétvégén is dolgoznak rajta, mivel ezt az időjárás most lehetővé teszi, már a tartós megoldást jelentő technológiával. Ezzel Karácsony szerint várhatóan a hónap végére rendezik az extrém, útgyilkos időjárás okozta viszonyokat.

Kiemelte, hogy az extrém időjárás miatt egy átlagos napon észlelt kátyúszámhoz képest 40-szeres a növekedés, ugyanakkor egy nagyobb esőzés után kialakuló kátyúszámhoz képest is 10-szeres az emelkedés.

Posztjában azt is kifejtette Karácsony, hogy amíg nem melegszik tartósan 5 fok fölé az időjárás, addig csak hideg technológiával lehet kátyúzni, ami viszont nem lehet sziszifuszi munka, mivel az így betömött kátyúkból rövid idő alatt kipörgetheti az anyagot az autóforgalom.

Azonban az elmúlt napok hőmérséklet-emelkedése lehetőséget ad arra, hogy áttérjenek a Budapest Közútnál a meleg technológiával történő javításra is, ami viszont már tartós megoldást jelenthet.

Ezzel naponta nagyjából 1000 kátyú kijavítását végzik el a kollégák, ha arra az időjárás is lehetőséget ad. Ha nem szólnak közbe az időjárási körülmények, akkor így a hónap végére, vagy a jövő hónap elejére el tudják végezni a szükség munkák jelentős részét.

Hangsúlyozta, a jövő héttel napi kátyújelentést tesznek közzé a Budapest Közút oldalán, a budapest.hu-n, valamint a Városháza közösségimédia-felületein.