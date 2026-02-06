A múlt héten 77 700-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 60 500 volt.

Légúti fertőzés tüneteivel január 26. és február 1. között 286 900 ember kereste fel orvosát. Azt írták: az ötödik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók közül 47,5 százalék volt gyerek, 27,3 százalék 15-34 éves fiatal felnőtt, 19 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Ami most zajlik az már egy második hullám – mondta a Népszavának Póta György csepeli gyermekháziorvos. Az első hullám még karácsony előtt volt, akkor azt hittük korábban érkezett a járvány és hamar letudjuk a problémát, de nem így lett. Napról-napra egyre több beteg van, ráadásul egyik nyavalyából a másokba esnek. Ma legalább öt olyan gyerek jött be, akinek éppen néhány napja lement a láza, vagy éppen elmúlt a hasmenése és megint 40 fokos láza lett, amit azóta se lehet levinni. A tünetek nagyon erősek és főleg a kisgyerekeknél nagyon masszívak.

Amit most látunk az a 20-25 évvel ezelőtti klasszikus nagy járványhoz hasonlítható

– tette hozzá a gyermekorvos.

Az NNGYK heti adatközlése szerint az idei év ötödik hetében Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva.

A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében. Közölték azt is, az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnyolc jelentés érkezett; öt bölcsőde, kilenc óvoda, tizenegy általános iskola és három idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 266-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.