Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője – írta az MTI hétfőn az orosz Nyomozó Bizottságre hivatkozva. A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép, az ügyben büntetőeljárás indult.

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a gyilkossággal kapcsolatban több verzió felmerült, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény történt. Szarvarov szerepelt Mirotvorec ukrán honlap „Ukrajna ellenségeiről" vezetett listáján, közülük többeket meggyilkoltak már.

Az Unian információi alapján az Index azt írta, a robbanószerkezet pár másodperccel a gépjármű elindulása után robbant fel. A Kia Sorento típusú autóban Fanyil Szarvarovon kívül egy 56 éves sofőr is tartózkodott, őt súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

A Vesztyi FM hírrádió szerint 2023 óta orosz tábornokok ellen hét olyan merényletet követtek el, amely mögött az ukrán titkosszolgálatok álltak. Közülük a legnagyobb visszhangot Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-én történt meggyilkolása keltette. Ő volt az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka.