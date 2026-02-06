A rendőrség február 9. és 15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata pénteken a police.hu oldalon.
Azt írták, hogy
az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel - fogalmaztak.
