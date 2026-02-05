Az elmúlt hónapokban több alkalommal is tiltakoztak fonyódi civilek a Balaton-parti beruházás ellen. A tervek szerint egy 99 lakásos társasház épülne közvetlenül a víz mellett, azon a telken, amelyet sokan Fonyód utolsó szabad vízparti területeként emlegetnek.

A projektet az ismert ingatlanfejlesztő, a Cordia valósítaná meg. A tiltakozók szerint nem pusztán egy újabb beruházásról van szó, hanem arról, hogy egy különösen érzékeny partszakaszon, üdülőövezeti besorolású területen jelenne meg egy nagyléptékű, lakófunkciójú fejlesztés.

Az ügy január végén, egy siófoki fórumon kapott új gellert, amikor a fonyódi civilek sarokba szorították Lázár Jánost. A miniszter nem ígért leállítást, de a „megkaptam a választ” és a „kiadtam az instrukciókat” mondatok után sejteni lehetett: valami elindult a háttérben.

A minisztérium rálépett a fékre?

Az Economx megkeresésére az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) válaszolt. Bár a vármegyei kormányhivatal 2025 augusztusában zöld utat adott a projektnek, a tárca most kerekperec kijelentette:

Az engedély a lakó rendeltetés elhelyezhetősége tekintetében jogszabály-értelmezési kérdéseket vet fel.

Ez lefordítva annyit tesz: a minisztérium szerint nem biztos, hogy szabályos volt lakóparkot engedélyezni egy elvileg üdülőövezeti besorolású, szigorúan védett partszakaszon. Most a törvényességi felügyeleten a sor, hogy kiderítse, a helyi és országos építési szabályokat csak hajlítgatták, vagy egyenesen áthágták – vagy éppen tényleg renden van minden.

A tárca megerősítette, hogy az építési engedélyt a területileg illetékes vármegyei kormányhivatal építésügyi hatósága adta ki, és a döntés 2025. augusztus 5-én vált véglegessé. A minisztérium szerint a törvényességi felügyeleti jogkörrel rendelkező szerv bevonásával vizsgálják, hogy az engedélyezés során az országos és helyi építési szabályok maradéktalanul érvényesültek-e.

Azt azonban Lázárék is elismerik: jogerős építési engedély esetén nincs közvetlen hatáskörük az engedély felülvizsgálatára vagy megállítására. Az építésügyi hatósági eljárás lefolytatása és az engedély kiadása a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, amely nem vonható el.

Jogerős engedély esetén a döntés kizárólag törvényességi felügyeleti vagy bírósági eljárás keretében vizsgálható felül, és csak akkor, ha felmerül a magasabb szintű jogszabályokkal való ütközés. A minisztérium jelezte: az eljárás lezárultáig további részleteket nem közölnek. Ám az jól látszik, hogy

innentől nem Lázár János minisztériumnál pattog a labda, azt ugyanis tovább is passzolta.

Az ominózus Balaton-parti telek 2017 őszén került ki önkormányzati tulajdonból, amikor a fonyódi képviselő-testület zárt ülésen döntött az értékesítésről. A közel 10 ezer négyzetméteres területet 180 millió forint plusz áfáért hirdették meg, a pályázaton két ajánlat érkezett, a Cordia végül minimális különbséggel nyert, és 2018 elején megszerezte a telket.

A beruházó ezt követően rövid időn belül kezdeményezte az üdülőövezeti besorolású terület beépítési paramétereinek módosítását, beleértve a lakófunkció megjelenését is. A módosítások egy része nem ment át, a terület papíron továbbra is üdülőövezet maradt – ennek ellenére később mégis kiadták a lakópark építési engedélyét. Az engedélyezés pontos menete máig nem teljesen átlátható.

A Cordia korábban az Economxnak azt írta: a The View by Cordia projekt engedélyezése a hatályos jogszabályok és helyi előírások betartásával történt, együttműködve a hatóságokkal és az önkormányzattal. A cég szerint a terület nem volt szabadstrand vagy közpark, hanem régóta beépíthető építési telekként szerepelt a nyilvántartásokban.

A lakópark látványterve Kép: Cordia

Állításuk szerint nem kaptak beépítési kedvezményt, a vásárlás és az engedélyezési eljárás megindítása között nem történt szabályozásmódosítás, és a Balaton partjának 10–12 méteres sávja továbbra is közterület marad, szabadon megközelíthető lesz.

Lehet építeni, de drága lehet a vége

Lázár Jánosék vizsgálata önmagában még nem állítja le a munkagépeket. Jogi értelemben a Cordia bármelyik pillanatban felvonulhat, hiszen érvényes engedély van a kezükben. A minisztériumi vizsgálat azonban olyan politikai és jogi kockázatot jelent, ami bármelyik fejlesztőt óvatosságra intené. Ha ugyanis a törvényességi felügyelet hibát talál, a luxusberuházásból drága jogi csatatér válhat.