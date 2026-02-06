A VSquare oknyomozása szerint a Fidesz a belső mérések alapján nagyon nem áll jól a Tiszához képest, miközben már csak bő két hónap van hátra a választásokig. Érthető tehát, hogy a kormány nagyon reménykedik abban, hogy a március 21-i CPAC Hungary rendezvényre Donald Trump amerikai elnök is eljön, hogy lendületet adjon a kampányhajrában.

Panyi Szabolcs, a VSquare oknyomozó újságírója azonban azt írja, hogy kormányközeli források és nyugati diplomaták véleménye szerint nagyobb esélye van annak, hogy végül JD Vance alelnök jön Trump helyett.

A posztban az újságíró felidézi, hogy már régóta próbálja a kormány elhozni Budapestre Vance-t, egész konkrétan már 2025 januárja óta ismert, hogy próbálták elsősorban Trump-ot elhozni a választási kampány idején Magyarországra, B-tervként pedig JD Vance látogatásán is dolgoztak. Panyi állítása szerint ebben az Orbán-kormányt ebben többek közt olyan amerikai jobboldali figurák segítik, akik közel állnak az alelnökhöz, de már Budapesten élnek vagy gyakran látogatnak ide, és régóta felkerültek Orbánék fizetési listájára.

Ugyanakkor eközben egyre erőltetettebbnek tűnik a Donald Trump látogatása körüli nyilvános felhajtás, miközben nincs semmilyen látogatás megerősítve. A poszt szerint az eredeti terv az volt, hogy már januárban bejelentik Trump érkezését, ám végül ez elmaradt.

Panyi arra is emlékeztet, hogy hiába akarja nagyon a magyar kormány, hogy Trump Budapestre látogasson, az elnök gyakorlata eddig mást mutat: az előző ciklusa idején egyszer látogatott Lengyelországba 2017-ben, az idei évre pedig csupán két európai látogatása ismert: a már lezajlott avosi Világgazdasági Fórum, valamint a franciaországi G7-csúcs, júniusban.

Ugyanakkor Panyi Szabolcs arról értesült, hogy Marco Rubio, az amerikai kormány külügyminisztere a müncheni biztonságpolitikai konferencián való részvétele után Magyarországra is ellátogat, jelen állás szerint február 15-16-án.

Rubio látogatása sem akkora meglepetés, nemrég ugyanis Robert Fico és Orbán Viktor is jártak Amerikában és Trumpékkal tárgyaltak energiaügyekről, várhatóan most is részben ezekről lesz szó – áll a posztban.