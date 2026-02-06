Zbigniew Ziobro lengyel ellenzéki politikus egyik ügyvédje közölte: a varsói kerületi bíróság elrendelte Magyarországon politikai menedékjogban részesített volt igazságügyi miniszter letartóztatását. Jelezte: a döntés ellen fellebbeznek.

Zbigniew Ziobro az előző kormány által létrehozott Igazságosság Alapnál történt állítólagos visszaélések egyik gyanúsítottja. Huszonhat rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítják, amelyekért összesen akár 25 évi szabadságvesztés is kiszabható. Tavaly novemberben a szejm feloldotta képviselői mentelmi jogát, és hozzájárult a letartóztatásához.

Az MTI tudósítása szerint még a csütörtöki tárgyalás előtt az ügyészséget képviselő Piotr Wozniak azt mondta újságíróknak: a letartóztatásról szóló bírósági döntés esetén az ügyészség Ziobro lengyelországi körözését, majd az európai elfogatóparancs kiadását kezdeményezi. Wozniak hangsúlyozta, hogy

a Magyarországon biztosított politikai menedékjog nem akadályozza az elfogatóparancs végrehajtását.

Ziobro csütörtök délután a wPolsce24 lengyel konzervatív hírtelevízióban olyan eseteket sorolt, amelyek szerinte az Igazságosság Alap ügyében történő politikai nyomásgyakorlásra utalnak.

Kilátásba helyezte, hogy esetleges kormányváltás esetén elszámoltatják azokat a bírókat, akik szerinte a jelenlegi kormányt szolgálják ki. A TV Republika hírtévének a pert színjátéknak nevezte, amely során egyes bírók politikai és bűnügyi tevékenységekbe keveredtek, a jövőbeli büntetlenségükre számítva.