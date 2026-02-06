Kétarcú olimpia: fellendülés vagy komoly kockázat vár Olaszországra?

Pénteken rajtol a 2026-os téli olimpia, ezúttal Milánó és Cortina d’Ampezzo látja vendégül a világ legjobb sportolóit Olaszországban. A legfrissebb becslések szerint az olimpia összkiadása 5,2 milliárd euró körül alakul, s az állam 3,5 milliárd eurót fordított az infrastruktúra kiépítésére – ide tartoznak a közlekedési fejlesztések, a sportlétesítmények és a kapcsolódó beruházások –, míg a lebonyolítás költsége 1,7 milliárd euró, amit a szervezők már nem közpénzből, hanem magánforrásból finanszíroznak.

Ha mindezt dollárban nézzük, a teljes büdzsé 6,2 milliárd dollárra rúg, ami a korábbi téli játékokhoz mérten nem számít kirívónak. Eddig mindössze két olyan téli olimpia volt, amely ennél többe került, ám azok nagyságrendekkel drágábbak voltak.

A csúcstartó továbbra is a 2014-es szocsi olimpia, ahol még a legóvatosabb becslések is közel 30 milliárd dolláros költségről szóltak, miközben egyes számítások 50 milliárd dollár fölé tették a végösszeget.

A szervezők jelenleg kétmillió látogatóval számolnak, és abból indulnak ki, hogy az állami beruházás bőségesen megtérül.

Évekig húzhatják a gazdaságot a befektetések

A milánói–cortinai 2026-os téli olimpia nem csupán sportesemény lesz, hanem a várakozások szerint Olaszország egyik legerősebb turisztikai és gazdasági húzóerejévé válhat a modern korszakban.

A Banca Ifis számításai három fő hatásmechanizmust azonosítanak. A versenyek ideje alatt 1,1 milliárd eurónyi közvetlen költés várható, amely a vendéglátás, az élelmiszer- és italgyártás, a kiskereskedelem, a közlekedés, valamint a helyszíni látogatói szolgáltatások területén csapódhat le. Ezt követően további 1,2 milliárd euró érkezhet az országba a záróünnepséget követő 12–18 hónapban, ahogy a látogatók visszatérnek, vagy hosszabb tartózkodást terveznek – vagyis az olimpia hatása jóval túlmutathat a két hét versenyidőszakon.

Az olasz zászló színeit festi az égre egy műrepülőcsoport Róma felett az olimpiai üstnek az olasz fővárosban tartott meggyújtási ünnepsége alatt 2025. december 5-én Kép: MTI , Fabio Cimaglia

A legnagyobb gazdasági nyereséget ugyanakkor a hosszabb távú hatások jelenthetik: a korszerűsített sípályák, a fenntartható közlekedési fejlesztések és az egész éves turizmusra épülő infrastruktúra összesen 3 milliárd eurónyi tartós értéket teremthetnek Olaszország északi alpesi térségében. Ez a beruházási hullám a Dolomitokat, Lombardiát és Venetót nemcsak egy világméretű sportesemény házigazdájaként, hanem hosszú távon is versenyképes téli és nyári turisztikai központként pozicionálhatja.

A kutatás eredményeit a londoni olasz nagykövetségen mutatták be a „Beyond the Game: Sport, Economy and the Road to Milano Cortina 2026” című rendezvénysorozat részeként. A fórumon iparági vezetők arról is beszéltek, miként válhatnak a nagy sportesemények nemzeti növekedési motorokká. Külön figyelem irányult Olaszország egyre erősödő globális szerepére a téli sportturizmusban, valamint a kis- és középvállalkozások hosszú távú lehetőségeire a vendéglátás, a szabadidő és a turisztikai szolgáltatások területén. Ezek az ágazatok közvetlenül profitálhatnak a várható 2,5 millió nézőből, az átlagosan 3,05 éjszakás tartózkodásból, valamint a világszerte 3 milliárdos közvetítési közönségből.

A kockázattal is számolni kell

A pozitív gazdasági várakozások mellett nem lehet figyelmen kívül hagyni az olimpiai rendezésekhez hagyományosan kapcsolódó kockázatokat sem. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a nagy sportesemények költségvetése gyakran túllépi az eredeti terveket, különösen az infrastruktúra-fejlesztések és a nagyszabású építkezések esetében.

Emellett társadalmi-gazdasági feszültségek is megjelenhetnek: egyes helyi elemzések szerint

a városrészek felértékelődése, a bérleti díjak és lakhatási költségek emelkedése kiszoríthatja az alacsonyabb jövedelmű csoportokat, ami hosszabb távon növelheti az egyenlőtlenségeket.

Külön kérdés a fenntarthatóság is: a klímaváltozás hatásai, valamint az olyan erőforrás-igényes megoldások, mint a mesterséges hó alkalmazása, nemcsak környezeti, hanem pénzügyi és reputációs kockázatokat is hordozhatnak a rendező ország számára.

A 2026-os téli olimpiai játékok kabalafigurái a Piazza del Duomón Milánóban 2025. március 2-án Kép: Getty Images , Jakub Porzycki

Gazdasági szempontból kérdéses az is, mennyire sikerül a játékok utáni időszakban tartósan kihasználni a megépült létesítményeket. Ha a sporthelyszínek és kapcsolódó infrastruktúra nem talál hosszú távú funkciót, az állam számára jelentős fenntartási költségek maradhatnak, miközben a várt gazdasági haszon csak részben realizálódik.

Végül pénzügyi stabilitási kérdésként az is felmerül, mennyire érzékeny a projekt a makrogazdasági környezet változásaira. Egy esetleges gazdasági lassulás, turisztikai keresletcsökkenés vagy inflációs nyomás gyengítheti a várt bevételi oldal teljesülését, miközben a kiadások nagy része fix vagy nehezen csökkenthető.

Nemzetközi feszültségek és tüntetések

A nagy sportesemények biztonsága mindig kulcskérdés, ezalól a 2026-os milánói-cortinai téli olimpia sem kivétel. A házigazda olasz hatóságok jelentős rendvédelmi erőket mozgósítanak: több ezer rendőrt, katonát, bombamegsemmisítő szakértőt és speciális egységet vonnak be a rendezvény biztonságának garantálására – mindenek felett a helyi joghatóság és irányítás keretei között működve.

Ugyanakkor politikai vitákat is kiváltott egy, az amerikai médiában és az olasz sajtóban egyaránt megjelent hír, miszerint a hírhedt ICE (az USA Bevándorlási és Vámügyi Hivatala) is részt venne a játékok biztonsági háttérmunkáiban. Róluk ugye azt kell tudni, hogy Donald Trump korlátlan támogatását élvezik, ám januárban két fehér amerikai állampolgárt is kivégeztek a nyílt utcán, mely miatt országszerte óriási tüntetések zajlottak. Az ICE részévtelének hírét több olasz politikus, illetve civil szervezet is hevesen bírálta, Milánóban és Torinóban pedig heves tüntetéseket tartottak a bejelentés után – a demonstrálók többek között a szervezet magatartását és a Trump-kormány bevándorláspolitikáját bírálták.

Az ICE-ügynökök bevetése ellen tiltakoznak a 2026-os milánói cortinai téli olimpia előtt Milánóban 2026. január 31-én Kép: Getty Images , Francesco Prandoni

A vita mögött részben az áll, hogy az ICE az Egyesült Államokban az elmúlt időszakban ellentmondásos szereplővé vált, nemzetközi és hazai vitákat generálva az amerikai bevándorlási gyakorlat kapcsán, különösen miután egy, a Minneapolisban történt incidens miatt erős kritikák érték az ügynökséget.

Fontos azonban leszögezni:

az olasz belügyminiszter hivatalos közlése szerint az ICE-hez köthető személyzet nem végezhet operatív rendőri tevékenységet olasz területen, a teljes biztonsági műveletet az olasz hatóságok vezetik.

Az érintett amerikai szakemberek formálisan a Homeland Security Investigations (HSI) elemzői szerepét töltik be, és nem jogosultak hatósági intézkedésekre vagy rendfenntartásra Olaszországban.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a szervezők hangsúlyozták, hogy az olimpia nyitóünnepsége és versenyei biztonsági szempontból a lehető legzavartalanabbul és békésen zajlanak majd, ugyanakkor a politikai feszültség egyes eseményeknél – így például az amerikai küldöttség fogadtatásánál – érezhető lehet.

A magyar sportolók a maximumra készülnek

Magyarország a 2026-os milánói-cortinai téli játékokra egy kompakt, 15 fős csapattal utazik Olaszországba, amely így egy fővel nagyobb, mint a négy évvel ezelőtti, pekingi kvótaszerző csapat volt. A magyar kontingens öt sportágban áll rajthoz: alpesi sí, sífutás, műkorcsolya, rövidpályás és gyorskorcsolya, valamint egy-egy versenyző a hosszú pályás gyorskorcsolyában képviseli a színeinket.

Nézzük, kiknek szurkolhatunk idén:

Alpesi sí:

Úry Bálint

Versenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás

Tóth Zita

Versenyszámai: műlesiklás, óriás-műlesiklás

Gyorskorcsolya:

Kim Minszok

Versenyszámai: 1000 és 1500 m, tömegrajtos verseny

Műkorcsolya:

Pavlova Maria

Versenyszámai: páros

Sviatchenko Alexei

Versenyszámai: páros

Rövidpályás gyorskorcsolya:

Major Dominik

Versenyszámai: férfi váltó

Moon Wonjun

Versenyszámai: az egyéni számokat a helyszínen jelölik ki, férfi váltó, vegyes váltó

Nógrádi Bence

Versenyszámai: az egyéni számokat a helyszínen jelölik ki, férfi váltó, vegyes váltó

Tiborcz Dániel

Versenyszámai: az egyéni számokat a helyszínen jelölik ki, férfi váltó, vegyes váltó

Somodi Maja

Versenyszámai: 1000 és 1500 m, vegyes váltó

Végi Diána Laura

Versenyszámai: 500, 1000 és 1500 m, vegyes váltó

Leteszik esküjüket a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat tagjai a Sándor-palotában 2026. január 24-én Kép: MTI , Bruzák Noémi

Sífutás:

Büki Ádám

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, 10+10 km tömegrajtos verseny, szabadstílusú 10 km, klasszikus stílusú 50 km

Kónya Ádám

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, 10+10 km tömegrajtos verseny, szabadstílusú 10 km, klasszikus stílusú 50 km

Laczkó Lara Vanda

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, szabadstílusú 10 km

Pónya Sára

Versenyszámai: klasszikus stílusú egyéni sprint, szabadstílusú csapat sprint, szabadstílusú 10 km

A Magyar Olimpiai Bizottság vezetése – élén Gyulay Zsolttal – azt hangsúlyozza, hogy bár a csapat létszáma szerényebb, mint a nyári olimpiákon, a sportolók készültsége és motivációja maximális. Célként jelölték meg a tisztességes helytállást és a lehető legjobb egyéni teljesítmények elérését, még akkor is, ha ezúttal nem feltétlenül az érmek begyűjtése az elsődleges elvárás.