Szokjunk hozzá a drága kávéhoz, figyelmeztet a Caffe Nero amerikai alapítója és ügyvezető igazgatója. Gerry Ford szerint egy csésze kávé nem lesz olcsóbb, még akkor sem, ha a kávébab ára két évnyi példátlan emelkedés után, végre csökkenni kezd.

„Tegyük fel, hogy a kávé ára csökken, de a tej ára emelkedik. Ez azt jelentheti, hogy a nyersanyagárak miatt nem fogják olyan gyorsan emelni az árakat”

– mondta a Caffe Nero vezetője.

A Lumina Intelligence adatai szerint az átlagárak Nagy-Britanniában 80 pennyvel ugrottak meg 2022 óta, elérve a 4,02 fontot, közel 1760 forintot.

Az adatok szerint a kávé-, szendvics- és pékségláncokban a briteknél egy latte ára 21 százalékkal emelkedett ugyanebben az időszakban.

A Caffe Nero legdrágább kávézóláncaiban – amelyek londoni vasútállomásokon találhatók – egy normál kapucsínó ára tavaly szeptember óta 3,70 fontról 4 fontra emelkedett.

Az elemzők arra figyelmeztetnek, hogy az 5 fontos, mintegy 2200 forintos kávék jelenthetik a limitet az emberek számára, és a brit fogyasztók úgy dönthetnek, hogy nem vásárolják meg az italokat, ha az árak ezt a szintet meghaladják.