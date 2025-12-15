Európa legnagyobb autógyártója komoly pénzügyi nehézségekkel küzd: a kínai értékesítések visszaesése, a lanyhuló európai kereslet és az amerikai vámok egyaránt nyomást gyakorolnak a vállalatra - írta a Portfolio a Financial Times alapján.

A következő öt évre tervezett, eredetileg 180 milliárd eurós beruházási keretet fokozatosan csökkentették 160 milliárd euróra. Elemzők tartós nehézségekre számítanak: Stephen Reitman, a Bernstein elemzője szerint 2026-ban további nyomás nehezedik majd a pénzáramlásra, míg Moritz Kronenberger, a Union Investment portfóliókezelője szerint egyes projekteket törölni kell a befektetési célok teljesítéséhez.

A drezdai üzem 2002-es indulása óta kevesebb mint 200 ezer járművet gyártott, ami a wolfsburgi központi gyár éves kapacitásának felét sem éri el. A bezárás a németországi kapacitáscsökkentési program része; a szakszervezetekkel tavaly kötött megállapodás alapján a Volkswagen márkánál mintegy 35 ezer munkahely szűnik meg.

Thomas Schäfer, a VW márka vezetője elmondta, hogy a döntés nem született könnyen, de gazdasági szempontból elkerülhetetlen volt. Az üzem eredetileg a prémium kategóriás Phaeton modell összeszerelésére épült; a típus 2016-os kivezetése után a gyár az elektromos átállás jelképévé vált, legutóbb az akkumulátoros ID.3 modellt gyártották itt.

A cikkből kiderül, hogy a területet a Drezdai Műszaki Egyetem veszi bérbe, ahol mesterséges intelligenciával, robotikával és chipfejlesztéssel foglalkozó kutatóközpont jön létre. A Volkswagen és az egyetem közösen 50 millió eurót fektet be a projektbe a következő hét évben. A gyár továbbra is használható lesz autók átadására és turisztikai célokra.