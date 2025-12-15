Kibertámadás érte a Rossmann egyik informatikai rendszerét . A drogérialánc hétfőn közölte, hogy elővigyázatosságból leállított több rendszert, ezért

nem elérhető a webshopja és az applikációjában található kuponközpont sem.

A vállalat nemzetközi IT biztonsági szakértőket vont be az esemény kivizsgálására – olvasható az Index cikkében.

A drogérialánc arról nem közölt információt, hogy milyen jellegű támadásról van szó, azt azonban kiemelték, hogy az az első, hogy megvédjék a vásárlók adatait.

Egyelőre arról sincs konkrét információ, hogy mennyi idő, amíg elhárítják a problémát.

A közlemény kiemeli, hogy a vállalat gyorsan tudott reagálni, mert a német anyavállalatánál már kidolgozott protokoll létezik ilyen típusú incidensekre. Ennek köszönhetően a vállalat azonnal meg tudta tenni a szükséges lépéseket a biztonsági esemény kezelésére – hangsúlyozza az Index.