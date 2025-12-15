Az Opus Global az év első kilenc hónapjában 368 milliárd forintos árbevételt és 40 milliárd forintos üzemi eredményt ért el, ami 26 százalékos növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, ebben jelentős szerepe volt működési költségek 22 százalékos, azaz 327 milliárd forintos csökkentésének.

Az EBITDA (kamatok, adók, értékcsökkenés és amortizáció előtti eredmény) 11 százalékkal nőtt, így közel 76 milliárd forintot tett ki. Az adózott eredmény kicsivel több mint 1 százalékkal, 31 milliárd forintra emelkedett az első három negyedévben - közölte az MTI a cégcsoport hétfői, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapjra feltöltött jelentése alapján.

A négy nagy üzletág közül az építőipari szektor a nehéz külső környezet, a számottevően csökkenő megrendelések ellenére is nyereséges maradt, és mintegy 19 milliárd forint EBITDA-t termelt. Az élelmiszeripari ágazatban a kedvezőtlen nemzetközi és hazai környezet miatt a költségnövekedést nem lehetett teljes mértékben érvényesíteni az árakban, de az EBITDA így is pozitív lett, és meghaladta a 3 milliárd forintot.

A turizmus területén az újra megnyíló szállodák egyszeri költségeket generáltak, de az árbevétel növekedése révén az EBITDA és a nettó profit is pozitív maradt.

„Az elmúlt időszakban az ötéves stratégiánknak megfelelően a szinergiák egyre jobb kihasználására törekedtünk. Ez jó döntésnek bizonyult, hiszen folyamatosan új csúcsokat döntöttünk meg, és 2025 első kilenc hónapja után elérhetjük az éves 99 milliárd forintos EBITDA-célunkat” - hangsúlyozta Lélfai Koppány vezérigazgató, hozzátéve, hogy az elmúlt évek nem voltak annyira látványosak, mint az azt megelőző akvizíciós időszak, de ezekkel megalapozták a következő időszak aktívabb éveit.