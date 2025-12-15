Spanyolország, a világ egyik leglátogatottabb országa, virágzó turisztikai gazdasággal rendelkezik, amelynek következtében az országban található ingatlanok nagy része mára megfizethetetlen, hiszen a látogatók nagy kereslete olyan magasságba emelte a lakásárak szintjét, amely már kiszorítja a helyi lakosokat a piacról – írja a BBC.

A spanyol fogyasztóvédelmi miniszter Pablo Bustinduy korábban így nyilatkozott:

Több ezer család él a létminimumon a lakhatás miatt, míg néhányan meggazdagodnak olyan üzleti modellekkel, amelyek az embereket elűzik otthonaikból

Sok más országhoz hasonlóan a spanyol kormány is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a rövid távú ingatlanbérbeadások átírhatják a térséget, amelyet a megnövekedett számú turisták is tovább fokozhatnak.

A spanyol kormány szerint a mostani ügyben 65 122 Airbnb-hirdetés sértette a fogyasztói szabályokat, amelyek között olyan ingatlanok is szerepeltek, amik nem rendelkeztek bérbeadási engedéllyel, valamint olyan lakások is, amelyek engedélyszáma nem egyezett a hivatalos nyilvántartásokban szereplővel. Ezenfelül akadtak olyan ingatlanok is, amelyeket tilos is bérbe adni.

A spanyol kormány a mostani alkalommal 64 millió euróra büntette az Airbnb céget.

A mostani bírság azt jelenti, hogy az Airbnb-nek vissza kell vonnia az engedély nélküli ingatlanokat hirdető hirdetéseket. Bár a Fogyasztóvédelmi Minisztérium szerint a bírság ellen nem lehet fellebbezni, az Airbnb azt állította, hogy bíróság előtt fogja megtámadni a döntést.