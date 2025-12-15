Folytatja árcsökkentését a Lidl Magyarország és december 16-tól újabb alapvető élelmiszer árát mérsékli tartósan. A vállalat a beszerzési árak csökkenéséből származó árelőnyét továbbadja vásárlóinak, akik így két népszerű Pilos vajtermékhez 15 százalékkal olcsóbban juthatnak hozzá.

A diszkontlánc közleményében kifejti, folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, ahol alapvető és népszerű élelmiszerek árát csökkentve még kedvezőbbé teheti a mindennapi bevásárlást. Ennek köszönhetően most a magyar fogyasztók körében népszerű két Pilos vajtermék ára mérséklődik, melyekhez lényegesen olcsóbban, 15 százalékkal kedvezőbb áron juthatnak hozzá a vásárlók.

A 250 grammos Pilos vaj ára a korábbi 542 forintról 459 forintra csökken,

míg a Pilos 250 grammos sós vaj ára a korábbi 569 forintról 479 forintra mérséklődik.

Az árcsökkentésnek köszönhetően a vásárlók az érintett termékeket az ünnepi sütés-főzéshez így még gazdaságosabban tudják beszerezni.

„A Lidl Magyarország küldetése, hogy minden magyar vásárló hozzáférjen a lehető legjobb ár-érték arányú és kiemelkedő minőségű élelmiszerekhez, ezért a folyamatos akcióink mellett azt is monitorozzuk, hogy mely termékeknél tudunk további árcsökkentést végrehajtani. Az ünnepi időszakban különösen fontosnak tartjuk, hogy segítsük a magyar családokat, így amikor a piaci környezet lehetővé teszi, az eddigieknél is kedvezőbb árakkal szeretnénk megkönnyíteni a bevásárlást” – mondta Nepp Zoltán, a Lidl beszerzési igazgatója.

A vállalat az elmúlt időszakban a rendszeres akciói mellett több termékkörben is tartós árcsökkentést hajtott végre, így idén több alapvető élelmiszer, például a tej, a paradicsom, a narancslé, a sajt, és a csokoládé árát is csökkentette, méghozzá tartósan.