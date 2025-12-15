Még a legkörültekintőbb sofőrökkel is előfordulhat, hogy vezetés közben egy pillanatra elterelődik a figyelme és rádöbben, a megengedettnél gyorsabban halad. Ilyenkor a fékre taposás mellett rögtön átszalad a gondolat a fejében, vajon villant-e a traffipax, vagy netán megússza a büntetést. A Sokszínű vidék utánajárt, meddig kell figyelni a postaládát, vagyis mennyi idő alatt érkezik meg a gyorshajtási bírság.

A legtöbb esetben 2-3 héten belül kézbesítik a határozatot vagy a csekket. Ez azonban nem jogszabályi előírás, csupán tapasztalati átlag

- mutatott rá a portál.

Egyetlen határidőt rögzítenek csak ezzel kapcsolatban a jogszabályok, mégpedig azt, hogy a gyorshajtás miatti felelősségre vonás legkésőbb 6 hónapon belül történhet meg.

Ez azt jelenti, hogy ha fél éven belül nem születik határozat, akkor az ügy automatikusan elévül. Hat hónap elteltével akkor sem bírságolhat a hatóság, ha rendelkezésére áll a gyorshajtást bizonyító felvétel.

Ha kattant a traffipax, de mégsem érkezett bírság, annak több oka is lehet:

hibás rendszámfelismerés,

rossz minőségű felvétel,

adminisztrációs hiba,

vagy egyszerűen nem indul el az eljárás

- összegezte a portál.