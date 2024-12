A Berliner Zeitungnak nyilatkozott egy 23 éves magdeburgi férfi, aki pár lépés híján majdnem maga is a támadás áldozata lett. Akárcsak az édesanyja, aki csuklótörést és térdsérülést szenvedett, amikor többen pánikszerűen menekülni kezdtek és elestek. „Csak láttam, hogy emberek repülnek a levegőben, és oldalra zuhannak” – fogalmazott a fiatalember. Felidézte: tompa zajokat hallott, amikor a müncheni rendszámú BMW nagy erővel átment a tömegen. Eleinte halálos csend volt, aztán hirtelen mindenki sikoltozni és rohanni kezdett. A nyilatkozó a mentők kiérkezéséig az elsősegélynyújtásban is segédkezett, amihez felszerelésként csak az étel- és forraltboros standok elsősegélynyújtó dobozait érték el, de több újraélesztést is végeztek, ami egyik esetben nem sikerült. „Egy fej- és gerincsérülést szenvedett nő egyre gyengébb lett, majd a karjaimban halt meg” – számolt be a szemtanú.