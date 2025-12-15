A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) megerősítette, hogy több fővárosi gyógyszertárból is elfogyott az influenza elleni védőoltás, a készletek feltöltése pedig kérdéses.
A hatóság azt állítja, hogy 2025-ben 100 ezerrel több adag állt rendelkezésre, mint tavaly, ám a vártnál nagyobb kereslet miatt kimerültek a gyógyszertári készletek.
A háziorvosok azonban azt jelzik, hogy már két hete nincs ingyenes oltóanyag, így a kockázati csoportba tartozó betegek sem kaphatják meg a számukra járó védőoltást
– írja az Index.
Ezzel kapcsolatban részletezték, hogy ingyen kaphatnak oltást a háziorvosuktól azok a személyek, akik egészségi állapotuk vagy életkoruk miatt a kockázati csoportba tartoznak. Akik nem tartoznak ebbe a csoportba, nekik meg kell vásárolniuk az oltóanyagot, ha épp van a gyógyszertárban.
