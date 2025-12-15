A TechSci Research előrejelzése alapján az európai létesítményüzemeltetési (FM) piac értéke a tavaly elért 13,74 milliárd amerikai dollárról 2030-ra várhatóan 26,33 milliárd dollárra nő, ami évi 11,28 százalékos növekedést jelent.

Az elemzés szerint a látványos bővülés oka, hogy egyre több vállalat szervezi ki az üzemeltetési feladatokat, miközben gyors ütemben fejlődik az infrastruktúra, és egyre szigorúbbak az energiahatékonysági és fenntarthatósági előírások. A riport hangsúlyozza, hogy a létesítményüzemeltetés ma már nem csupán a karbantartást jelenti, mivel a catering, az energetikai, biztonsági és hulladékgazdálkodási folyamatok optimalizálása is a területhez tartozik.

A tanulmány kiemeli, hogy a vállalatok egyre inkább integrált FM-modelleket alkalmaznak, amelyek az IoT (a dolgok internete), a mesterséges intelligencia és a prediktív analitika segítségével teszik hatékonyabbá a működést, növelik a felhasználói elégedettséget és csökkentik a költségeket.

Az okos szenzorok például valós időben figyelik a hőmérsékletet, a világítást, az energiafogyasztást és az adott terület kihasználtságát, így a döntések tényadatokon alapulhatnak – ezáltal nő a komfort, csökken a pazarlás, és meghosszabbodik a létesítmények élettartama.

Karbonsemleges megoldások és munkaerő

Mivel az épületek a világ energiafelhasználásának több mint egyharmadáért felelősek, a fenntartható üzemeltetés kulcsszerepet játszik a karbonsemlegesség elérésében. Az ügyfelek egyre gyakrabban várnak el átfogó jelentéseket az energiafogyasztásról és a kibocsátásról, ezért nő az igény azokra a szolgáltatókra, akik kézzelfogható, mérhető eredményeket tudnak felmutatni a fenntarthatóság terén.

„A fenntarthatóság, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia már Magyarországon is a létesítménygazdálkodás meghatározó elemei. Azok a vállalatok, amelyek nem illesztik be ezeket a mindennapi működésükbe, komoly versenyhátrányba kerülhetnek” – hangsúlyozta Móritz Tibor, a Propx alapítója és műszaki igazgatója.

A nemzetközi elemzés szerint a szektor egyik legnagyobb kihívása a szakképzett munkaerő hiánya. A karbantartók, villanyszerelők, épületgépészek és takarítók iránti igény folyamatosan nő, miközben nincs elég új szakember a piacon, ami egyre súlyosabb munkaerőhiányt eredményez. Az így kialakuló helyzet pedig a költségek növekedésével, rugalmatlanabb kiszolgálással és visszafogottabb bővüléssel járhat.

„Jól láthatóan a mesterséges intelligencia nem váltja ki, hanem kiegészíti, hatékonyabbá teszi az emberi munkát a létesítménygazdálkodásban. A tapasztalt szakemberekért és az átfogó digitális ismeretekkel rendelkező fiatalokért továbbra is komoly küzdelem folyik a szektorban” – tette hozzá Lévai Gábor, a Propx vezető létesítménygazdálkodási menedzsere.