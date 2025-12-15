A válság sújtotta párizsi Louvre múzeum hétfő reggel bezárt, miután a dolgozók sztrájkba kezdtek, sürgős felújításokat és a személyzet létszámának növelését követelve. Az alkalmazottak emellett tiltakoznak a legtöbb nem uniós látogató (főleg brit és amerikai) turisták számára bevezetett jegyár-emelések ellen – írja a The Guardian.

A világ egyik leglátogatottabb múzeuma, amely az elmúlt hónapokban túlélt ékszerrablás, vízszivárgást, valamint a galéria mennyezetével kapcsolatos biztonsági problémákat, most napokig részleges vagy teljes bezárásra készül, az év egyik legforgalmasabb időszakában, amennyiben a munkaerő nagy része a sztrájk folytatása mellett teszi le voksát.

A múzeum még mindig az október 19-i rablás hatása alatt áll, amikor egy négyfős banda nappal betört a múzeumba, és hét perc alatt körülbelül 88 millió euró értékű francia koronázási ékszert lopott el. A négy férfit később letartóztattak, azonban az ékszereket még mindig nem találták meg.

Novemberben egy vízszivárgás 300-400 folyóiratot, könyvet és dokumentumot rongált meg az egyiptomi részlegen. Ezt követően be kellett zárni a múzeumban a kilenc termet magában foglaló galériát (amelyben ókori görög kerámiák voltak kiállítva), mivel már a mennyezet biztonságát veszélyeztette a szivárgás.

A Louvre mindhárom szakszervezete (a CGT, a Sud és a CFDT) folyamatos sztrájkot hirdetett, mondván, mivel a személyzet már úgy érzi, ők az összeomlás előtti utolsó bástya.

Szerintük az ékszerrablás rávilágított a múzeumban évek óta fennálló nehézségekre, a létszámleépítésekre és az állami alulfinanszírozottságra, amely ellenére a tavalyi évben 8,7 millió látogatót fogadtak. A szakszervezetek szerint diszkriminatív, hogy a Louvre 45 százalékkal emeli a jegyárakat az Európai Gazdasági Térségen kívüli látogatók számára, hogy bevételt szerezzen a strukturális fejlesztések finanszírozásához.

Az Egyesült Államokból, Nagy-Britanniából és Kínából érkező látogatók, akik a múzeum legnépesebb látogatói közé tartoznak, januártól 32 eurót kell fizetniük a belépésért.

A szakszervezetek ezen felül aggódnak a személyzet és a munkakörülmények miatt, miután 2015 óta 200 állást szüntettek meg, amelyek főleg a biztonsági területeket érintik.