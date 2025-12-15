Sereghajtó Magyarország a buszállomány megújulását illetően. Az Eurostat adatai alapján hazai buszállomány csupán 2,5 százaléka újult meg 2024-ben, ami uniós szinten a harmadik legalacsonyabb arány Bulgária és Lengyelország után.

A G7 megjegyzi, ezek a számok önmagukban nem adnak elég információt arról, hogy milyen minőségű az egyes országok buszflottája, csupán az, hogy minden ütemű volt az állomány megújítása 2024-ben.

A lap szemléje szerint a legnagyobb mértékben Luxemburgban álltak forgalomba új buszok tavaly, ahol ez az arány 11,6 százalékos volt, míg a leglassabb tempót Bulgária érte el, mindössze 0,7 százalékkal.

A lap hangsúlyozza, hogy a buszflották cseréje a valóban általában nem egyenletes tempóban halad, hanem kisebb-nagyobb ugrásokkal, ezért ez az adatközlés inkább pillanatfelvételnek tekinthető, ami csak arra mutat rá, hogy ha ez lenne az általános tempó, akkor Luxemburgban 9, Magyarországon 40, míg Bulgáriában 143 év alatt cserélődne le a teljes buszállomány.