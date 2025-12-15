Egy apa és fia követte el az ausztráliai Bondi Beach-i merényletet - erősítette meg Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya.

A The Guardian beszámolója szerint az 50 éves apát, Sajid Akramot a rendőrök lelőtték, míg 24 éves fia, Naveed Akram kritikus, de stabil állapotban van a kórházban.

A rendőrfőkapitány azt is hozzátette, hogy az apa tíz éve rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, mégpedig hat lőfegyverre is.

Mal Lanyon rendőrfőkapitány elmondta,

semmi sem utalt arra, hogy a férfiak bármelyike ​​is támadást tervezett volna. Egyelőre a merénylet indítékait sem ismerik, széleskörű nyomozást folytatnak ezügyben is.

Helyi médiaértesülések szerint ugyanakkor a fiatalabb férfit korábban az ausztrál titkosszolgálat is vizsgálta szélsőséges kapcsolatok miatt.

Az ausztráliai nagyváros Bondi Beach nevű tengerparti fürdőhelyén vasárnap két fegyveres lövöldözni kezdett a zsidó közösség tagjaira, akik éppen hanuka ünnepét köszöntötték. A támadásban a sydney-i rendőrség legfrissebb beszámolója szerint tizenhatan meghaltak, 40 sérültet kórházban kezelnek.

A véres merénylet után világszerte megszólaltak a vezető politikusok, sorra ítélve el a támadást. A Fehér Házban tartott beszédében Donald Trump amerikai elnök együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően, és részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozói felé, valamint Albanese ausztrál miniszterelnöknek. Az esetet nyilvánvalóan antiszemita támadásnak nevezte, és kijelentette, hogy Ausztráliában szörnyű helyzet alakult ki. Méltatta azt a civilt, aki saját életét kockára téve ártalmatlanította az egyik támadót.

III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett személyes üzenetében elszörnyedésének adott kifejezést a Bondi Beachen hanuka ünneplésére összegyűlt zsidó közösség elleni "rettenetes antiszemita terrortámadás" miatt.

Károly - aki az Egyesült Királysághoz és több más nemzetközösségi államhoz hasonlóan Ausztrália uralkodója is - úgy fogalmazott: az ilyen fájdalmas időkben az ausztrálok mindig egységbe tömörülnek és elszántságot tanúsítanak.

Hangsúlyozta: tudja, hogy hanuka ünnepének fénye mindig győzedelmeskedni fog az ilyen szintű gonoszság sötétsége felett.