Egy apa és fia követte el az ausztráliai Bondi Beach-i merényletet - erősítette meg Mal Lanyon, Új-Dél-Wales rendőrfőkapitánya.
A The Guardian beszámolója szerint az 50 éves apát, Sajid Akramot a rendőrök lelőtték, míg 24 éves fia, Naveed Akram kritikus, de stabil állapotban van a kórházban.
A rendőrfőkapitány azt is hozzátette, hogy az apa tíz éve rendelkezett fegyvertartási engedéllyel, mégpedig hat lőfegyverre is.
Mal Lanyon rendőrfőkapitány elmondta,
semmi sem utalt arra, hogy a férfiak bármelyike is támadást tervezett volna. Egyelőre a merénylet indítékait sem ismerik, széleskörű nyomozást folytatnak ezügyben is.
Helyi médiaértesülések szerint ugyanakkor a fiatalabb férfit korábban az ausztrál titkosszolgálat is vizsgálta szélsőséges kapcsolatok miatt.
Az ausztráliai nagyváros Bondi Beach nevű tengerparti fürdőhelyén vasárnap két fegyveres lövöldözni kezdett a zsidó közösség tagjaira, akik éppen hanuka ünnepét köszöntötték. A támadásban a sydney-i rendőrség legfrissebb beszámolója szerint tizenhatan meghaltak, 40 sérültet kórházban kezelnek.
A véres merénylet után világszerte megszólaltak a vezető politikusok, sorra ítélve el a támadást. A Fehér Házban tartott beszédében Donald Trump amerikai elnök együttérzését fejezte ki az ausztráliai zsidó közösséggel a Bondi Beach-en elkövetett támadást követően, és részvétet nyilvánított az áldozatok hozzátartozói felé, valamint Albanese ausztrál miniszterelnöknek. Az esetet nyilvánvalóan antiszemita támadásnak nevezte, és kijelentette, hogy Ausztráliában szörnyű helyzet alakult ki. Méltatta azt a civilt, aki saját életét kockára téve ártalmatlanította az egyik támadót.
III. Károly király a Buckingham-palota által vasárnap ismertetett személyes üzenetében elszörnyedésének adott kifejezést a Bondi Beachen hanuka ünneplésére összegyűlt zsidó közösség elleni "rettenetes antiszemita terrortámadás" miatt.
Károly - aki az Egyesült Királysághoz és több más nemzetközösségi államhoz hasonlóan Ausztrália uralkodója is - úgy fogalmazott: az ilyen fájdalmas időkben az ausztrálok mindig egységbe tömörülnek és elszántságot tanúsítanak.
Hangsúlyozta: tudja, hogy hanuka ünnepének fénye mindig győzedelmeskedni fog az ilyen szintű gonoszság sötétsége felett.
A 300 ezres brit zsidóság legnagyobb érdekképviseleti szervezete, a Jewish Leadership Council (JLC) vasárnapi közleményében úgy fogalmazott: a terroristák ismét zsidókat vettek célkeresztjükbe csak azért, mert zsidók. A JLC szerint ugyanez a gyűlölet Nagy-Britanniában is jelen van, a brit zsidóság még mindig nem tért magához a manchesteri zsinagóga ellen elkövetett terrortámadás sokkjából.
A szervezet ezzel arra utalt, hogy október 2-án, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - egy szíriai származású brit állampolgár, a 35 éves Jihad Al-Shamie gázolásos és késeléses merényletet követett el az északnyugat-angliai nagyváros legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál.
Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a perceken belül kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.
Vasárnapi nyilatkozatában a JLC felszólította a brit kormányt és a bűnüldöző hatóságokat arra, hogy hanuka nyolc napján a zsidó közösségekkel együttműködve biztosítsák az ünnepi rendezvények biztonságos megrendezését.
"Nem engedhetjük, hogy a gyűlölet elhomályosítsa a fény ünnepét" - áll a szervezet közleményében.
Vasárnap esti nyilatkozatában a Scotland Yard közölte: nincs olyan információ, amely szerint a Sydney-ben elkövetett terrortámadás és a londoni fenyegetettségi szint között kapcsolat lenne, a rendőrség azonban ennek ellenére fokozza jelenlétét és megerősített járőrözést kezd a zsinagógák és egyéb közösségi helyszínek környékén.
A Scotland Yard közölte azt is, hogy az emelt szintű járőrözést a brit zsidó lakosság polgári védelmét ellátó biztonsági szervezet, a Community Security Trust és más szerveződések szakértőivel szoros együttműködésben végzi.
A rendőrségi állásfoglalás megfogalmazása szerint "az elborzasztó realitás az, hogy a zsidó közösségeknek az egész világon továbbra is megnövekedett fenyegetettséggel kell szembenézniük".
