Alig húsz évvel ezelőtt a lengyelekről szóló viccek a német humoristák repertoárjának alapvető részét képezték. A poén általában ugyanaz volt: a lengyelek, akik mindössze néhány évvel korábban menekültek el a szocializmusból, hajlamosak voltak a lopásra. Ezért

a németeknek azt tanácsolták, hogy különösen figyeljenek az autóikra, amikor átkelnek az Odera folyón.

Ezek a szójátékok viszont mára eltűntek, bár az arrogancia a keleti szomszéddal szemben sokakban megmaradt, pedig a jelen valósága cáfol:

míg Németország három éve recesszióban van, Lengyelország folyamatos gazdasági növekedést tapasztalt.

A nyugdíjasok is követik a trendeket

A kocka fordult: míg a németek több területen küszködnek, a lengyelek jelentősen növelték katonai kiadásaikat, az infrastruktúra fejlett és a vonataik pontosan közlekednek, a digitalizációban pedig hasítanak: a lengyel városokban például

még a nyugdíjasok is rendszeresen fizetnek kártyával vagy okostelefonnal

– ragad ki néhány jellegzetes példát az Augsburger Allgemeine elemzése.

Az is beszédes, hogy tavaly – három évtized után először – több lengyel tért vissza hazájába Németországból, mint ahányan kivándoroltak oda. A visszatérők hasonló okokat említettek: a magas adókat, a bénító bürokráciát és a lassú digitalizációt.

Jól gazdálkodtak az uniós forrásokkal

Míg nagy szomszédja gazdasági válságban van, Lengyelország évek óta folyamatos növekedést mutat: az egy főre jutó bruttó hazai termék ma már csak körülbelül egyharmaddal alacsonyabb, mint Németországé.

Lengyelország felemelkedése nemcsak saját eredmény, hanem

szorosan összefügg az uniós forrásokkal, amelyekből a 2004-es csatlakozása óta több százmilliárd áramlott az országba.

Viszont nagymértékben függenek a fosszilis tüzelőanyagoktól és a német gazdaságtól, ezért ha Németország továbbra is lemarad, Lengyelország sikere is veszélybe kerül.

Nem bevándorláspártiak, erős a biztonságérzetük

Lengyelország hagyományosan homogén társadalom, és a bevándorlást kétkedve fogadják, különösen a vidéki területeken – a többség egyértelműen elutasítja a liberális menekültpolitikát.

Donald Tusk miniszterelnök például a közelmúltban tovább korlátozta a menedékjogot, ami meglátszik a városképen, ugyanakkor

az illegális bevándorlásnak – szemben a németekkel – nincsenek hátrányai Lengyelországban.

A zsidók például azt mondják, hogy a növekvő elégedetlenség ellenére biztonságban érzik magukat, és a jóléti államot nem terheli indokolatlanul a bevándorlás – idézi a lap.