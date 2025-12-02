Aleksandar Vucic szerb elnök korábban arról beszélt, hogy reményei szerint „jövő év áprilisának közepéig két óra negyvenöt perc alatt Belgrád központjából Budapest központjába mehetünk, Szabadkáról pedig ennél jóval rövidebb idő alatt.” Most Lázár János építési és közlekedési miniszter a parlamentben a gazdasági bizottság ülésén, ahol éve beszámolóját tartotta, azt mondta, ez februás 20-án meg fog történni. Hozzátette, a tavalyi újvidéki tragédia után egy, a kínaiaktól függetlenül működő műszaki ellenőr céget bíztak meg, és amennyiben a vállalat biztonságosnak ítéli a vasútvonalat, a kormány engedélyezni fogja az indulást a magyar szakaszon – írta meg a hvg.

Így óránként 160 kilométeres sebességgel megy majd a vonat

– tette hozzá

Az építési és közlekedési miniszter felsorolta, hogy ez az egyik legnagyobb létszámú tárca:

5 államtitkár,

1500 érdemi és 400 támogató tevékenységet végző munkatárs van,

21 állami vállalatot működtet,

61 ezer embert foglalkoztat, ebből 49 900-an a MÁV-nál és a Volánnál dolgoznak.

A tárca ezévi költségvetése 1700 milliárd forint, jelenleg 566 beruházás van folyamatban, ezek összesen 3056 milliárd forintból valósulnak meg.

2023-ban 274 beruházást függesztettek fel 5500 milliárd forint értékben,

2025-ben ebből 125-öt indítottak újra 3300 milliárd forint értékben.

Jelenleg 270 beruházás van tervezés alatt, az állami szervek ezeket 553 milliárd forint értékben rendelték meg.

305 útépítés folyamatban van 1327 milliárd forint értékben.

Lázár János a vasútfejlesztésekről elmondta: 2010-től 103 vonalat újítottak fel 1800 kilométeren, ez 2091 milliárd forintba került.

A miniszter a budapesti repülőteret valamint a fővárost összekötő tervezett vonalról azt mondta, egy nyolcsávos autópályát építenek, és a vasút is be fog kanyarodni a repülőtérre.

Lázár János más adatokat is felsorolt, eszerint 2025-ben:

az 1605 közbeszerzésből 38 volt egyajánlatos – a hazai közbeszerzéseknél minimum három pályázóra, az EU-s forrásokból megvalósított beruházásokra minimum négy pályázó szükséges.

összesen 1,2 milliárd utazást bonyolított le a MÁV és a Volán együtt.

a 20 perces vasúti késések után visszafizetett összeg összesen 634 millió forintnál tart, a visszatérítések 94 százaléka digitálisan, a maradék készpénzben történt.

A HÉV-ek beszerzéséről Lázár János annyit mondott, három éven belül cserélni kell a szerelvényeket, ebből 54 állami beszerzésű lesz, 18 közülük EU-s forrásból, a maradékot hazai forrásból, és először a szentendrei vonalat újítják fel.

Jelenleg naponta a száz meglévő szerelvényből 75-öt tudnak csak működtetni, mert folyamatosan javításra szorulnak

– tette hozzá.

Beszámolója végén a miniszter az új KRESZ-szel kapcsolatban azt mondta, ez még egy nagy terve, szeretné, ha a választás előtt érvénybe lépne.