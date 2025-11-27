Jövő év tavaszán indulhat el a Budapest-Belgrád vasútvonal, amelynek a menetideje 2 óra 45 perc lesz. Aleksandar Vucic Szabadkán, a Pásztor István Alapítvány által szervezett Pásztor István-díj ünnepélyes átadásán azt mondta, Szabadkáról Budapestre még ennél is rövidebb lehet a menetidő. Hangsúlyozta, ezt Pásztor István politikájának köszönhetik, mert ezt ő szorgalmazta.

A személyvonatok október elején indultak meg Szabadka és a szerb főváros között, dacára annak, hogy az összeomlott újvidéki vasútállomás mellett a vasútvonal mentén lévő többi állomásépület zömét is életveszélyesnek minősítette az építésügyi felügyelőség – írja a Szabad Magyar Szó.