Jövő év tavaszán indulhat el a Budapest-Belgrád vasútvonal, amelynek a menetideje 2 óra 45 perc lesz. Aleksandar Vucic Szabadkán, a Pásztor István Alapítvány által szervezett Pásztor István-díj ünnepélyes átadásán azt mondta, Szabadkáról Budapestre még ennél is rövidebb lehet a menetidő. Hangsúlyozta, ezt Pásztor István politikájának köszönhetik, mert ezt ő szorgalmazta.
A személyvonatok október elején indultak meg Szabadka és a szerb főváros között, dacára annak, hogy az összeomlott újvidéki vasútállomás mellett a vasútvonal mentén lévő többi állomásépület zömét is életveszélyesnek minősítette az építésügyi felügyelőség – írja a Szabad Magyar Szó.
Egyre nagyobb a feszültség a vasútvonal körül: heves tiltakozás indult egy váratlan döntés miattPesterzsébet, Soroksár és a dél-pesti agglomeráció lakói aláírásgyűjtést indítottak, hogy a Budapest–Belgrád-vasút átadása után az S25 elővárosi vonatok továbbra is a Keleti pályaudvarra érkezzenek, ne Kőbánya-Kispestre. A szaktárca szerint a menetrend és a vonatok érkezési rendje még nem végleges.
