Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közleménye szerint a Strabag készre jelentette az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerénél kialakult rézsűcsúszást okozó hiba garanciális javítását.

Kedden helyszínbejárással egybekötött ellenőrzést tartanak az ÉKM szakemberei, a Strabag és az üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) képviselői. A cél annak megállapítása, hogy az elvégzett munka elfogadható-e, és az út tartósan forgalom alá helyezhető-e.

A közlemény idézi Nagy Bálint államtitkárt, aki az MTI összefoglalója szerint hangsúlyozta: az út csak akkor tekinthető kijavítottnak, ha a hiba nem fordul elő ismét, ha a mostani beavatkozás nem oldja meg a problémát, a Strabagnak újra intézkednie kell.

Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Ha a szakemberek mindent rendben találnak, az MKIF a bejárás lezárásaként visszaveszi a munkaterületet a Strabagtól, majd megkezdődik az ideiglenes forgalomterelés bontása, amely legfeljebb másfél-két napot vesz igénybe, azt követően indulhat újra a forgalom korlátozások nélkül.

A most befejezett jótállási javítás kiegészül egy utóellenőrzési tervvel is, amely rendszeres ellenőrzést ír elő a kivitelező Strabag számára: a cégnek rendszeresen vizsgálnia kell a burkolatot, a töltést, a vízelvezető rendszereket és a felszín alatti méréseket, és az adatokból kiértékelő jelentést kell készítenie. A hátralévő garanciális időszakban esetleges hibák kijavításáért a kivitelező továbbra is felelős.

Lázár János építési és közlekedési miniszter nem fukarkodott az erős szavakkal, amikor beismerte, hogy a Strabag mulasztása miatt nem adják át az M30-as autópálya Szikszó és Miskolc közötti szakaszát. E mellett a tárcavezető a parlament elé terjesztette a közbeszerzési törvény módosítását, amely kizárná az állami építési beruházásokból azokat a vállalatokat, amelyek súlyosan megszegték szerződéses kötelezettségeiket.

Az Országgyűlés egyelőre a törvényjavaslat általános vitáját zárta le, amelynek végén Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta: a módosítás célja, hogy az állami építési beruházásoknál azok a gazdasági társaságok és kapcsolt vállalkozásaik, amelyek a közbeszerzési szerződéseket súlyosan megszegik, és a jótállási kötelezettségüknek nem tesznek eleget - mint ahogy a Strabag tette az M30-as autópálya építésénél -, ne lehessenek fővállalkozók, alvállalkozók, erőforrást biztosító szervezetek, valamint ne lehessenek közbeszerzési eljárásokban ajánlattevők, részvételre jelentkezők, alvállalkozók, továbbá az alkalmasság igazolásában se vehessenek részt.