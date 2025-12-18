Ahogy arról az Economx is beszámolt, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) kedden közölte: 2025. december 16-án megtörtént a javítások műszaki átadás-átvétele a Strabag, a tárca és az autópályát üzemeltető Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) részvételével, az osztrák kivitelező azonban nem hajlandó írásos garanciát vállalni a saját maga által elvégzett munkára, így az MKIF nem nyithatja meg az M30-ast.

A minisztérium szerda este újabb közleményben reagált, hangsúlyozva: azzal, hogy a Strabag nem vállal írásos garanciát az általa megtervezett és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra, egyértelművé vált, hogy a cég továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért.

„A közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudunk elfogadni, amelyért a kivitelező teljes körű, írásos felelősséget vállal, és garantálja, hogy a hiba pár hónapon belül nem ismétlődik meg” - fogalmazott az ÉKM, amely ennek nyomán több döntést is hozott.

A tárca lehívja a Strabag által nyújtott bankgaranciát, emellett minden rendelkezésre álló jogi eszközzel védi a köz és a közlekedők érdekeit, továbbá figyelmeztette a közpénzekkel gazdálkodó szervezeteket, hogy a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes.

Az ÉKM hangsúlyozta: az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért teljes felelősség a Strabagot terheli, és ha a következő hónapokban vagy években hasonló probléma miatt ismét le kell zárni az utat, azért a kivitelezőnek kell felelnie.

A Telex megkereste a Strabagot is, amely válaszában azt írta: minden, a forgalomba helyezéshez szükséges dokumentumot átadtak az ÉKM-nek a legfrissebb modellezési eredményekkel és számításokkal együtt, szerintük „az autópálya forgalomba helyezésével kapcsolatos döntés innentől kezdve a minisztérium és az üzemeltető kompetenciája”.

Az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető, 57 kilométeres szakaszát 2021-ben adták át, ám Miskolc és Szikszó között az út egy részét két és fél évvel később, 2024 februárjának végén le kellett zárni, miután egy mintegy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Lázár János akkor határidőt szabott a Strabagnak, az osztrák cég végül idén kezdte meg a javítást, amelyhez körülbelül kilenc hónapot kért.