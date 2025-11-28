A madárinfluenza új mutációja akár a Covid-19-nél is súlyosabb világjárványt okozhat, ha a vírus képessé válik emberről emberre terjedni – figyelmeztet a francia Pasteur Intézet.

A Reuters értesülése alapján a fertőző vírus több százmillió szárnyas levágását eredményezte, ami megzavarta az élelmiszer-ellátást és megemelte az árakat. Emberi fertőzés ugyan továbbra is ritka, de a vírus egyre több emlősben jelenik meg.

Marie-Anne Rameix-Welti, a Pasteur Intézet légúti fertőzésekkel foglalkozó központjának orvosigazgatója a Reutersnek elmondta:

az embereknek nincsen megfelelő védekezése a vírussal szemben – ahogy a Covid-19 idején sem volt – , az influenzavírusok pedig az egészséges felnőtteket és gyerekeket is képesek megbetegíteni, nem csak a veszélyeztetett csoportokat.

2003 óta közel ezer ember fertőződött meg világszerte a madárinfluenzával, ezek 48 százaléka halálos kimenetelű volt. Az elmúlt hetekben az Egyesült Államokban felbukkant az első H5-fertőzés is, amelyben a beteg elhunyt.

A WHO szerint ugyanakkor a jelenlegi pandémiaveszély továbbra is alacsony. Gregorio Torres, az Állategészségügyi Világszervezet szakértője hangsúlyozta: nincs ok pánikra, a mindennapi életünket biztonságosan lehet folytatni.

A szakértők ugyanakkor abban egyetértenek, hogy ha a vírus mégis alkalmazkodna az emberi terjedéshez, a világ ma sokkal felkészültebb lenne, mint a Covid-járvány előtt.