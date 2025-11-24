A Washington Állami Egészségügyi Minisztérium közlése szerint egy idős, alapbetegséggel rendelkező felnőtt elhunyt, miután a hónap elején kórházba került H5N5-fertőzéssel.

A Washington-i Egyetem tesztjei megerősítették, hogy a páciens volt a világon az első embert, aki ezzel a madárinfluenza-típussal fertőződött meg – írja a ScienceAlert.

A beteg egy háztáji baromfiállománnyal rendelkezett, amelyben különböző háziasított madarak élnek együtt, a hatóságok szerint ez lehetett a fertőzés forrása.

Az amerikai Betegségmegelőzési- és Járványügyi Központ (CDC) idén eddig több mint 70 emberi madárinfluenza-esetet regisztrált. Januárban Lousiana államban egy személy H5N1-fertőzést következtében hunyt el.

AZ Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2003 óta 25 országban több mint ezer embernél regisztrált madárinfluenza-fertőzést.

A H5N5-típusú madárinfluenza a H5N1 altípusa. A CDC közölte, alacsony kockázatnak van a lakosság kitéve a vírust illetően, mivel más érintett személyeknél nem mutattak ki madárinfluenzát, és nincs bizonyíték arra, hogy a vírus képes emberről emberre terjedni.