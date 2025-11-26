Megérkezett az idei légúti szezonra javasolt összetételű, ingyenes Covid-19 vakcina, amely országszerte igényelhető a háziorvosoknál – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) szerdán az MTI-vel.
Mostantól bárki számára térítésmentesen elérhető a Moderna által gyártott, mRNS-alapú Spikevax oltóanyag.
A védőoltás beadása a háziorvosoknál kérhető.
Az NNGYK tájékoztatása szerint a SARS-CoV-2 vírus továbbra is jelen van, és bár a jelenlegi tapasztalatok szerint számos esetben enyhébb megbetegedést okoz, a veszélyeztetett csoportok körében továbbra is fennáll a súlyos lefolyású megbetegedés kockázata.
Felhívták a figyelmet arra, hogy a védőoltás csökkenti a súlyos szövődmények és a kórházi kezelés szükségességének esélyét, ezért a NNGYK arra ösztönzi az érintetteket, hogy mielőbb kérjék az oltást. A megfelelő védettség kialakítása érdekében már most ajánlott igényelni a védőoltást, hogy a karácsonyi ünnepek idején biztonságban látogathassák vagy fogadhassák családtagjaikat a kockázati csoportba tartozók és az idősek - hangsúlyozták.
Kitértek arra is, hogy a fertőződés kockázatának mérséklése érdekében továbbra is fontos az alapvető higiénés szabályok betartása: a rendszeres kézmosás, a megfelelő szellőztetés, a gyakran érintett felületek tisztítása, valamint a köhögési és tüsszentési etikett követése.
