Németország ismét ellenzi az új autókra vonatkozó, 2035-től kezdődő nulla kibocsátási követelményt.
Friedrich Merz német kancellár levelet írt Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének, amelyben felszólította az uniós intézményeket, hogy vizsgálják felül a határidőt, amely az egész autóipart elektromos járművekre való átállásra kényszerítené.
„A szövetségi kormány meg van győződve arról, hogy ez a technológiasemleges megközelítés az újonnan forgalomba helyezett járművek esetében”
– magyarázta Merz. Megfogalmazása szerint „lehetővé teszi számunkra, hogy elérjük átfogó klímacéljainkat. Figyelembe kell vennünk a teljes járműflotta kibocsátását, azaz mind az újonnan forgalomba helyezett járművekét, mind a meglévő járművekét. A jelenlegi flottában még mindig van lehetőség a kibocsátás csökkentésére. A szintetikus üzemanyagok és a fejlett bioüzemanyagok keverési kvótáit megfelelően növelni kell. A hagyományos bioüzemanyagoknak is továbbra is szerepet kell játszaniuk”
– fogalmazott a német kancellár, amelyről az Il Messaggero is beszámolt, hozzátéve, hogy a PSA és a Fiat Chrysler összeolvadásából, 14 különböző márkát összefogó Stellantis vezetése is üdvözölte Berlin döntését.
