Szijjártó Péter szerint a NATO-főtitkár friss nyilatkozata egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseivel szemben, ezért a magyar kormány felszólítja Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását.

A külgazdasági és külügyminiszter pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta: „ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla”.

Szerinte Mark Rutte meredek dolgokat mondott azzal, hogy „mi vagyunk az oroszok következő célpontjai, akik öt éven belül készen állhatnak a NATO megtámadására, meg hogy Ukrajna biztonsága a mi biztonságunk”.

„A NATO-főtitkár eddig nem mondott ilyen vadakat, pálfordulása viszont egyértelmű jele annak, hogy Brüsszelben mindenki csatasorba állt Donald Trump béketörekvéseivel szemben. A NATO-főtitkár ezen nyilatkozatával gyakorlatilag hátba szúrta a béketárgyalásokat” - írta a tárcavezető. Hozzátette: Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként visszautasítja a főtitkár szavait. „Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk” - vélekedett.

„Az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek! Felszólítjuk Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!!!” - húzta alá.

Mark Rutte csütörtökön Berlinben Friedrich Merz német kancellárral tartott találkozóján az MTI tudósítása szerint közölte: NATO-tagországoknak fokozniuk kell a védelmi erőfeszítéseiket, hogy megelőzzenek egy Oroszország által indított háborút, amely „olyan mérvű lehet, mint amilyet nagyapáink és dédapáink voltak kénytelenek elviselni” - hangoztatta . „Mi vagyunk Oroszország következő célpontja” - jelentette ki a NATO-főtitkár.