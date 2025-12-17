Az orosz kormány szóvivője, Dmitrij Peszkov kedden egyértelművé tette, hogy Moszkva még egy ideiglenes karácsonyi fegyverszünethez sem hajlandó hozzájárulni. Arra az újságírói kérdésre, hogy miként viszonyul Oroszország a „karácsonyi béke” javaslathoz, közölte: „Békét akarunk. Nem akarunk olyan fegyverszünetet, amely Ukrajnát lélegzetvételhez juttatja, és lehetővé teszi, hogy felkészüljön a háború folytatására.”

A Bild német hírmagazin emlékeztet, nem ez az első alkalom, hogy Oroszország elutasít egy időleges fegyverszüneti javaslatot. A szóvivő ugyanakkor megismételte a Kreml jól ismert céljait: „Meg akarjuk állítani ezt a háborút, elérni a céljainkat, biztosítani az érdekeinket, és garantálni a békét Európában” - tette hozzá.

Ezt megelőzően Friedrich Merz német kancellár Berlinben, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta: már csak Oroszországon múlik, hogy sikerül-e karácsonyig tűzszünetet elérni. Az MTI tudósítása szerint a kancellár felszólította Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy „legalább karácsonykor hagyja békén az ukrán népet, megkímélve őket a további bomba- és rakétatámadásoktól”.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig közölte, támogatja Friedrich Merz ötletét, hogy karácsony idejére hallgassanak el a fegyverek Ukrajnában.

„Az Egyesült Államok által Berlinben az asztalra tett jogi és kézzelfogható garanciák valóban jelentősek” - hangoztatta Merz az amerikai tárgyalódelegációval folytatott, órákig tartó megbeszélések után. Hozzátette: ez egy nagyon fontos előrelépés, és a 2022 februárjában kirobbant háború kezdete óta először „válik ezekben a napokban elképzelhetővé a fegyverszünet lehetősége”.