A zálogjogot még 2019-ben jegyezték be, a hitelintézet most hozzájárult, hogy töröljék a cégjegyzékből a zálogjogot.

A G7 szerint ugyan nem volt túl nagy a hitel összege, azonban az MNB-botrány kirobbanása óta látványos mozgások voltak a Matolcsy Ádámhoz és üzleti köréhez kötődő céghálóban, ami után hamar kiderült, hogy még a kisebb változásnak is lehet jelentősége.

Matolcsy György fia még 2015-ben lett a Balaton Bútor tulajdonosa, ezután pedig a cég különböző konzorciumok tagjaként kapott jelentős állami megbízásokat. A cég megvásárlásához és a későbbi beruházásokhoz Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás tulajdonában álló Növekedési Hitelbank (NHB) adott kölcsönt, amely így zálogjogot jegyezhetett be a Balaton Bútor Kft. Matolcsy Ádám cégének tulajdonában álló üzletrészére.

Azonban a Növekedési Hitelbank bedőlt 2018 végére, az ügyfélállományát pedig részben a Gránit Bank szerezte meg, így a zálogjogot is.

A Balaton Bútor Kft. a 2010-es évek végén 300 millió forint körüli beruházási és fejlesztési tartott nyilván, ekkor pedig még azt is jelezték a lap szerint, hogy ennek forrása az NHB Bank Zrt.