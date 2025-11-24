Kényelmes, NFC elven működő érintésmentes fizetési lehetőséget biztosít karkötőivel és gyűrűivel a Gránit Bank az ügyfeleinek. Közleményükben azt írják, egyre népszerűbbek a hordozható eszközökkel való fizetési megoldások, mivel praktikus és biztonságos megoldást kínálnak, például a strandon, rendezvényeket vagy sportoláskor. Hozzáteszik, az ilyen típusú, viselhető eszközök az adatokat titkosítva tárolják, így azok nem jutnak el a kereskedőhöz.
Hangsúlyozzák, most azoknak, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál idén december 19-ig, díjmentesen biztosít karkötőt. A Pay with style - Fizess stílusosan kampány keretében annak az első 400 ügyfelének adja át a Gránit Bank, akik ajánlókódjukat felhasználva legalább kétszer eredményesen ajánlanak ügyfelet, emellé pedig 20-20 ezer forint is jár minden sikeres ajánlásért.
Óriásit gurított a Gránit Bank, hogy megvédje ügyfelei pénzétAz új megoldás minden lakossági Gránit Bank ügyfél számára elérhetővé válik a következő napokban a mobilalkalmazáson keresztül.
