Az Európai Műsorszolgáltatók Uniójának (EBU) csütörtöki értekezletén, ahol Tim Davie, a BBC leköszönő vezérigazgatója is részt vett, a szervezet mintegy 50 műsorszolgáltatója szavazott a gázai háború miatt Izrael betiltásáról szóló külön szavazás ellen. Ehelyett olyan új szabályokat támogattak, amelyek megakadályoznák a kormány beavatkozását az Eurovízióba, miután Izrael az idei verseny nyilvános szavazásán sikert aratott, emiatt pedig többen is szavazatszámlálási csalást kiáltottak.

A BBC mellett Keir Starmer brit miniszterelnök is támogatni látszott a javaslatot. A kormányfő szóvivője azt mondta: tág értelemben az Euróvízió „a zene és a kultúra politikamentes ünnepe, ami összehozza az országokat.”

Izland kilátásba helyezte, hogy kilép a versenyből a csütörtöki genfi találkozó előtt, és állítólag Finnország is fontolgatja a lépést – írja a Telegraph.

Belgium egyelőre a tervek szerint indulni fog a jövő évi versenyen, ugyanakkor egyes politikusok felszólították az országok, hogy csatlakozzanak a bojkotthoz. A műsorszolgáltatóknak december közepéig kell megerősíteniük, hogy országuk részt vesz-e a dalversenyen. A házigazda Ausztria és a versenyt jelentős mértékben finanszírozó Németország is jelezte korábban, hogy amennyiben Izraelt kizárják, akkor kiszállnak az Eurovízióból, ugyanúgy, ahogy azt Oroszország is tette az ukrajnai háború kitörése után. Ez azt jelentette volna, hogy újabb házigazdát kellett volna az EBU-nak keresnie, ami még nagyobb káoszt hozott volna magával.

Írország szintén közölte, hogy nem vesz részt az Eurovízión és nem is fogja közvetíteni azt, míg Spanyolország úgy fogalmazott, a gázai helyzet, a tűzszünet és a békefolyamat jóváhagyása, továbbá Izrael politikai céljaira való felhasználása ellenére egyre nehezebbé teszi, hogy az Eurovízió semleges kulturális esemény maradjon.

Magyarország utoljára 2019-ben vett részt az Eurovíziós Dalfesztiválon, az utolsó magyar induló Pápai Joci volt „Az én apám” című dalával.