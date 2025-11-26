Magyarország legnagyobb lakásfejlesztő cége, a Cordia bejelentette, hogy négyszintes lakóparkot épít egy Fonyódon található, jelenleg szabadstrandként működő területen.

A terület autóval és vonattal is tökéletesen megközelíthető, piknikezésre is alkalmas, valamint a helyszínt a helyiek is előszeretettel látogatták.

A Telex információi szerint a The View fantázianévre hallgató komplexumban 1-4 szobás lakásokat alakítanak ki, amelyek közül a felső emeleti penthouse-ok akár jacuzzival is felszerelhetőek. A körülkerített lakóparkban egy rakás parkolóhelyet, egy játszóteret és egy grillezőt is kialakítanak majd, illetve felújítják az oda vezető utcákat, amelyeknél közterületi parkolókat építenek.

A Cordia nem kiadásra szánja az apartmanokat, hanem lakásokat épít. Tájékoztatásuk szerint „tökéletesek állandó vagy második otthonnak, illetve értékálló befektetésnek is.” Az erről szóló közleményben külön kiemelik, hogy azokra akár falusi csokot is fel lehet venni – vagyis akár teljes családok beköltözhetnek.

A bejelentés sokkolta a környéken élőket. Egyrészt a parttól számolt vékony, 8 méteres sáv marad majd meg a területből, másrészt a tíz méteres épület ki fogja takarni a jelenleg ott álló nyaralók panorámáját a Balatonra.

A helyieknek több problémája is akadt a projekttel:

a területre két darab, egy autónyi szélességű földút vezet, amelyeket nyaranta már most is annyian használnak, hogy alig lehet közlekedni. A lakópark ezeknek a forgalmát is megdobná;

a környéken nyaranta már most is alacsony a víznyomás – egy nekünk nyilatkozó férfi szerint „katasztrofális, alig csorog a víz” –, a 99 lakás pedig jacuzzikkal együtt biztosan jelentősen növeli majd a fogyasztást;

a lakók szerint a terület gyakran tele van hatalmas rajokban szálló fecskékkel, kócsagokkal, jégmadarakkal, amelyek a kivágásra ítélt fák ágain pihennek, a fűben táplálkoznak, és ott saraznak – az építkezéssel ezt az élőhelyet nyilván elveszítik.

A helyiek nem értik a helyzetet

A Telexhez eljutott információk alapján a lakosok és nyaralótulajdonosok értetlenül állnak az eset előtt, hogy hogyan kaphatott építési engedélyt a lakópark az üdülőövezetben. Főleg, hogy az építési szabályzatban 7,5 méteres építménymagasság szerepel, a Cordia lakóparkja viszont a képek alapján legalább 10 méter magas lesz. Az egyik közvetlen közelben lévő nyaraló tulajdonosa például azt írta: „amikor a nyaralónkat felújítottuk, nem engedték, hogy a szabályozásban szereplő értéknél akár néhány centivel is magasabb legyen, a Cordia viszont méterekkel meghaladhatja a 7,5 méteres előírást”.

Másik komoly kérdés is felmerül: az, hogy hogyan lehet oda lakóparkot építeni, ha a telek nem lakóterület besorolású.

A portál beszélt több fonyódi önkormányzati képviselővel és több környéken élő lakóval, de azt senki nem tudta megmondani, hogy az engedélyezés pontosan hogyan zajlott. Többen úgy tudták, hogy az építési szabályok módosítását a kormányhivatal több körben nem engedte át, és arra végül országos szinten, Budapestről adtak engedélyt.

A legkézenfekvőbb magyarázat az lett volna, hogy az önkormányzat a projekt megvalósítása érdekében módosítja a településrendezési tervét, és egyszerűen lakóövezetté nyilvánítja a korábban üdülőövezetnek számító telket. Amikor azonban megkérdeztük Erdei Barnabás polgármestert, hogy módosították-e a belterületi szabályozási tervet, vagy a telek beépíthetőségi szabályait, azt írta, hogy ilyen nem történt.

A Cordia azt írta a Telexnek: a telket nyilvános pályázat során vásárolták meg 2018-ban, az építési engedélyes tervüket a telek vásárlásakor érvényes szabályozási paraméterek alapján készítették elő, és az engedélyt is ez alapján szerezték meg. Szerintük a projekt mind az építési engedély-kérelem benyújtásakor érvényes helyi, mind a hatályos országos előírásoknak megfelel, azoktól semmilyen tekintetben nem tér el.