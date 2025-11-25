2025-ben folytatódott a 2024 végén kezdődött enyhe élénkülés a balatoni ingatlanpiacon, azonban a kínálati árak sokáig nem változtak. Az Otthon Start hírére aztán tovább fokozódott a kereslet. A fix 3 százalékos, támogatott hitel hírére már akkor megjelentek az első érdeklődők, amikor még nem is volt minden részlet tisztázva – mondta Krausz Gábor, a Balla Ingatlan siófoki irodájának szakértője.

Elsősorban az 50-70 millió forintos, 50-70 négyzetméteres, használt lakások iránti kereslet élénkült meg ekkor, mivel ezek a típusok és méretek feleltek csak meg a támogatott hitel feltételeinek a Balaton partján. Ezeken kívül még a 28-35 négyzetméteres parti garzonlakásoknál lehetett nagyobb keresletet tapasztalni.

Az érdeklődők több mint fele Otthon Start igénybevételével és az elérhető minimális önerővel szeretett volna vásárolni, de a lendületet némileg visszafogta, hogy sokan nem találtak az elvárásoknak megfelelő ingatlant.

A szűk kínálat ellenére a vevők nem csaptak le a túlárazott ingatlanokra, amire egy példát is említett az ingatlanközvetítő. Egy 2024 őszétől hirdetett ingatlannál az Otthon Start miatt megnövekedett vevői figyelem hatására néhány millió forintot emelt a tulajdonosa, melynek hatására egyből megszűnt a lakás iránti érdeklődés.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a balatoni ingatlanpiac annyiban más, mint egy nagyvárosi, hogy a legtöbb érdeklődő itt nem saját lakhatásra keres ingatlant. Vagy nyaralónak vagy kiadás céljára veszik, hosszú távú befektetésként. Emiatt pedig itt az Otthon Start hatása is másként jelentkezik.

Nincs kirobbanó áremelkedés

Az árak emelkedése sem volt emiatt kirobbanó, mindössze néhány százalékos az egész évben, az is főleg a támogatott hitellel érintett ingatlanok piacán. Ennek hatására a siófoki, belvárosi lakások négyzetméterára most 750 ezer-1 millió forint között alakul, a parti újépítésűeké 1,5-2 millió forint között, újszerű családi házakat a déli parton 1.1,5 millió forintért lehet kapni, míg az északi parton kicsit drágábban 1,2-2 millió forint közötti áron.

Ezek az árak elsősorban a felkapott városokra érvényesek, melyek közé a déli parton elsősorban Siófok és Zamárdi, míg az északi parton Balatonfüred és Balatonalmádi tartozik

– magyarázta Krausz Gábor.

Alkudni nem sokat lehet ezekből az árakból, kivéve, ha jelentősen túlárazottak az ingatlanok. Ilyenkor az átlagos, mintegy 5 százalék körüli alkumérték 10-15 százalékra is nőhet.

A leginkább felkapott, 50-70 milliós lakásokat most megfelelő árazás esetén egy hónapon belül értékesíteni tudják, ugyanakkor más kategóriába tartozó ingatlanoknál már 3-6 hónapra nő az értékesítési idő, sőt a több százmillió forintos ingatlanok esetében 1 év a realitás.

A szakértő várakozásai szerint az elkövetkező hónapokban jelentősebb változás már nem történik a balatoni ingatlanpiacon, csak a jövő év áprilisi országgyűlési választások eredményeznek majd némi bizonytalanságot. Emiatt pedig még inkább az óvatosság lesz jellemző a piacon.