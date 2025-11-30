Egy egész ország kezd csúszkálni, amikor a reggeli fagy miatt jég borítja az utakat vagy leesik a hó, azt azonban még mindig sokan nem tudják, hogy ilyenkor a jég-és hómentesítés korántsem szabadon választott feladat.

A hatályos jogszabályok értelmében az ingatlanok előtti járdák tisztán tartása az ország valamennyi településén a tulajdonos kötelessége. Ide tartozik a hóeltakarítás, a jégmentesítés és a csúszásgátló anyagok szórása.

Ezek a szabályok nem ajánlások, hanem kötelezően betartandó előírások. Ha valaki elmulasztja ezeket, az már önmagában szabályszegésnek minősülhet, amelyért bírságot szabhatnak ki - hívja fel a figyelmet összeállításában a Somogy vármegyei hírportál.

Ám a valódi probléma akkor kezdődik, amikor valaki ténylegesen elcsúszik a házunk előtt: az ingatlantulajdonos ilyenkor jelentős kártérítési felelősséggel nézhet szembe.

"A sérült személy teljes orvosi ellátásának költségei, rehabilitációja, gyógyszerei, valamint az esetlegesen elmaradt jövedelme is mind olyan tételek, amelyek a tulajdonost terhelhetik. Ezek az összegek könnyen elérhetik a milliós nagyságrendet is" - hívta fel a figyelmet Kerekes Gyöngyi, Zamárdi jegyzője. Hozzátette, hogy a bíróság ilyen esetekben megvizsgálja, hogy az ingatlan tulajdonosa eleget tett-e a rá vonatkozó kötelezettségeknek. Amennyiben nem, akkor a felelősség is egyértelmű.

A Balaton-parti település jegyzője azt is megemlítette, hogy térségükben nagyon sok az üdülőingatlan, amelyek többségében nem tartózkodnak télen a tulajdonosok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ott ne lenne ugyanúgy a tulajdonos kötelessége a hóeltakarítás, a felelősség minden ingatlan esetében ugyanaz - hangsúlyozta.