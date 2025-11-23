A Balaton egyre népszerűbb télen is, a rövid látogatások kedvelői, nemzetközi turisztikai terminológiával élve a „mikroturisták” lepik el most a Balatont – mutatott rá a Balatoni Turizmus Szövetség.

Ők azok, akik csupán pár órára vagy egy rövid napra érkeznek.

A mikroturisták az első hó hírére már be is indultak: a friss hó és a fagyos, fehér táj látványa vonzó célponttá teszi a Balatont számukra.

Mint a szövetség elemzésében beszámolt róla, a tónál a téli hónapok forgalma sem elhanyagolható. A balatoni vendégéjszakák mintegy fele a főszezonon kívül realizálódik, ami jól mutatja, hogy a téli, őszi, tavaszi, és minden év szakra jellemző rövid látogatások is egyre fontosabb szerepet játszanak a régió turizmusában.

A gyorselemzésből kiderül: a trend a következő hetekben is folytatódni látszik, hiszen az időjárás-előrejelzések szerint a hideg idő és a havazás idején a part különösen festői látványt nyújt. A téli panoráma mellett a korcsolyázás is egyre népszerűbb program a látogatók körében: idén eddig kilenc balatoni település jelentette be, hogy náluk nyílik műjégpálya. Ezek közül

a legnagyobb forgalom Balatonfüreden, Siófokon, Fonyódon, Balatonbogláron, Balatonalmádiban és Keszthelyen várható.

A korcsolyapályák térnyerése ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a látogatók tömegesen több száz kilométert utaznának a tóhoz: az attrakciók száma és eloszlása miatt a közeli régiókból, főként fiatalokból, a helyi családokból várható a legnagyobb érdeklődés, de ez a célközönség is több százezer embert jelent.

Azok a pályák lesznek igazán sikeresek, amelyek a korcsolyázást egyéb, minőségi szolgáltatásokkal és programokkal egészítik ki – például meleg italokkal, helyi gasztronómiai kínálattal, kulturális eseményekkel vagy családi programokkal.

Ennek oka egyszerű: a mikroturisták rövid tartózkodásuk alatt szeretnének komplex élményt kapni. Ha a jégpálya körül nincs lehetőség a kikapcsolódásra, étkezésre vagy egyéb szabadidős programokra, a látogatók gyorsan továbbállnak. Azok a helyek viszont, ahol a korcsolyázás és a minőségi kiegészítő szolgáltatások együtt jelennek meg, hosszabb időre meg tudják tartani a látogatókat, növelve ezzel a helyi vendéglátás és turizmus bevételét – mutatott rá a szövetség.