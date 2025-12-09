A Balatoni Turizmus Szövetség közleménye szerint a „bejgliturizmus” egyre fontosabb gasztronómiai jelenség a régióban, a látogatók sokszor több mint 100 kilométert utaznak és nem ritka, hogy 50 ezer forintot is költenek a balatoni cukrászdákban.

„A bejglituristák jellemzően egy napot töltenek a Balatonnál, és az átlagnál többet költenek a cukrászdákban. Bár a szállodai foglalásokban nem jelennek meg, fogyasztásukkal nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy az év minden évszakában érdemes legyen nyitva tartani a cukrászdáknak” - idézi a közlemény Fekete Tamást, a Balatoni Turizmus Szövetség elnökét.

A cukrászmesterek szerint a növekvő érdeklődés oka, hogy egyre többen keresik a hagyományos, kézműves termékeket, amelyek jelentősen különböznek a hipermarketek olcsó bejglijeitől.

A tájékoztatás szerint a Balaton régióban számos különleges bejglit találhatunk. Balatonkenesén és Balatongyörökön a diós és mákos bejglik a legnépszerűbbek, de a cukrászdák kínálatában megtalálhatók a meggyes-mákos, diós-fügés, gesztenyés és egyéb különleges ízesítésű sütemények is. Sokan online rendelnek, majd személyesen jönnek a süteményért, így a vásárlást hétvégi kirándulással is összekapcsolhatják. Balatonlellén szintén a diós és a mákos a favorit, de van zserbós változat is. Tihanyiban a diós-levendulás bejgli a legnagyobb sláger, míg Siófokon készül vörös áfonyás mandulagrillázzsal és kardamomos fűszerezéssel is, kaphatók narancsos-gesztenyés és aszaltszilvás sütemények is.

A Balatoni Turizmus Szövetség szerint a „bejgliturizmusnak” nagy jövője lehet, hiszen a gasztroturizmus a nyári szezonon kívül is vonzóvá teheti a régiót. A szakértők javasolják a közös marketingstratégia, egységes fellépés kialakítását, minőségi termékek fejlesztését, valamint bejglikészítő workshopok és fesztiválok szervezését, hogy a Balaton minden évszakban nyitott és vonzó úti cél maradjon.