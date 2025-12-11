A police.hu-n olvasható közlemény szerint a vízirendöröknek két horgászt kellett kimenteniük a Balatonkenese előtti vízterületről december 9-én este, mert sűrű köd és a hajójuk műszaki hibája miatt eltévedtek. A férfiakat másfél kilométerre a parttól találták meg, majd az elektromos vízi járművet a kikötőbe kísérték.

Ebben az időszakban a Balatonon ilyenkor tapasztalható hirtelen leszálló sűrű köd, és a 4 fok körüli vízhőmérséklet együttesen teszi nehezebbé a víziközlekedést, növelve az ezzel járó kockázatokat.

A rendőrség az eset kapcsán felhívja a figyelmet a következő biztonsági előírásokra:

November 1. és március 31. között a vízijárművekről éjszakai horgászat tilos (csak 6-22 óra között szabad).

Csónakkal a parttól számított 1500 méteres sávot nem ajánlott elhagyni, korlátozott látási viszonyok között tilos.

Kötelező felszerelés: mentőmellény, tartalék evező, feltöltött vízálló mobiltelefon, iránytű vagy GPS; legyen kéznél működőképes, vízmentes lámpa,

Szükség esetén hívható segélyszámok: 112 és 1817 (utóbbi gyorsabb segítséget biztosít).

Hideg időben ajánlott a mentőmellény azonnali felvétele, valamint a csónakon lévő fürdőlétra előzetes leengedése.

Célszerű társsal horgászni, és a parttól vagy más horgászoktól való halló- vagy látótávolságban maradni.

A jegesedésig a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság minden rendőrőrsén készenlétben tart azonnal bevethető mentőhajót.