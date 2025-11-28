Szakértők szerint 2030-ig további tömeges munkahelyek elvesztése lehetséges a németeknél, ahol

egyre nagyobb a nyomás a küszködő autóipari beszállítókon.

Az olyan vállalatok, mint a Bosch és a ZF Friedrichshafen tömeges elbocsátásokkal, vagy – mint a Continental – beszállítói részlegeik leválasztásával reagálnak kulcsfontosságú ügyfeleik, köztük a VW, a BMW és a Mercedes gyenge értékesítésére.

Egyenesen Németország szívébe hatolnak

2018 óta mintegy 120 ezer munkahely szűnt meg a német autóiparban, ám az elkövetkező években még nagyobb krízis fenyeget amiatt, hogy

a kínai beszállítók olcsó alkatrészekkel árasztják el fő nyugati partnerünk piacát,

nyomás alá helyezve az ottani gyártókat és azok európai leánycégeit.

Erre legújabban az amerikai Bloomberg hírügynökség hívta fel a figyelmet: a kínai autóalkatrészek olyan hihetetlen sebességgel özönlenek a német piacra, hogy többek között az elektromos rendszerek és kovácsolt alkatrészek importboomja végzetes fenyegetést jelent Németország „ipari szívére”.

Már alig bírják a nyomást

Az ottani autóipar meghódítása a Covid-járvány kezdete óta terjed rohamosan, ami egyre inkább fenyegető versenytárssá teszi Kínát. A Kölni Gazdaságkutató Intézet szerint például a manuális sebességváltók importja 182 százalékkal robbant fel 2025 második negyedévében, azaz majdnem megháromszorozódott.

A folyamatot fokozza az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi konfliktusa, amire a kínai termékek erősen támogatott, alacsony árakon özönlenek az EU vezető gazdaságába – ez

a beszállítói szektor háromnegyedét térdre kényszeríti.

Mégpedig úgy, hogy folyamatosan csökkennek a haszonkulcsok és a rendelési mennyiségek, ami további terhet ró az ellátási láncokra. Pedig már így is jelentős nyomás alatt vannak az elektromos járművekre való áttérés és a német autógyártás folyamatos visszaesése miatt.

Az EU-nak oltani kell a tüzet, különben vége

Határozott fellépés nélkül az alkatrészgyártás Európában a megszűnés veszélyével néz szembe, mivel

a vállalatok kénytelenek áthelyezni vagy bezárni működésüket, veszélyeztetve a munkahelyeket és a szakértelmet

– hangsúlyozza az európai autóipari beszállítói szövetség, a CLEPA.

Szerintük ugyan az EU-nak vannak erősségei befektetési és termelési helyszínként, de sürgős intézkedéseket kell tegyen a versenyképesség megerősítésére az alacsonyabb villamosenergia-költségek, a csökkentett bürokrácia és a jobb finanszírozási feltételek révén.

Ugyanakkor a helyi értékteremtést előmozdító intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy a kulcsfontosságú szakértelem Európában maradjon – figyelmeztetnek.

Ötvenezren is elveszíthetik a munkájukat

Mivel a kínai versenytársak egyes termékterületeken 20-30 százalékkal olcsóbbak, mint a német beszállítók, a Bosch és más cégek reagálnak a szorongató piaci körülményekre, egyes esetekben tömeges leépítésekkel.

A Bosch 2030-ig a jelenlegi 70 ezer autóipari munkahelyéből 13 ezret tervez megszüntetni, a már bejelentett 9 ezer fős leépítésen felül. A ZF Friedrichshafen szintén körülbelül 11-14 ezer álláshely megszüntetését tervezi, míg a Continental gumiabroncsgyártó már leválasztotta autóipari beszállítói részlegét, amely szeptember végén Aumovio néven lépett tőzsdére.

Frank Schwope iparági szakértő a Berliner Zeitungnak kifejtette: a beszállítóknak

nincs más választásuk, mint elbocsátásokkal vagy vállalatfelosztásokkal reagálni a tartós válságra

– így a következő években a területen további több ezerrel csökken a munkahelyek száma.

Egyes becslések szerint a veszteség 2030-ig 30, vagy akár 50 ezer fős lehet.