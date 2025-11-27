A 2025-ös év első tíz hónapjában tovább erősödött a kereslet a használt városi terepjárók iránt: a SUV-ok után 17,7 százalékkal többen érdeklődtek, mint egy évvel korábban, miközben minden más kivitel legfeljebb stagnált - derül ki a Használtautó.hu több mint 3,3 millió érdeklődés alapján készített elemzéséből.

A ferdehátú autók azért még továbbra is a legnépszerűbb kategóriát jelentik a használtautó-piacon: 2025-ben eddig gyakorlatilag ugyanannyi érdeklődés volt irántuk, mint az előző év azonos időszakában. Az adatok szerint 2024-ben 1,394 millió, míg 2025-ben 1,398 millió érdeklődés érkezett erre a típusra, ami mindössze 0,3 százalékos növekedést jelent. A stagnáló kereslet mellett azonban az árak egyértelmű emelkedést mutatnak: az átlagár 2,44 millió forintról 2,60 millió forintra nőtt, ami 6,5 százalékos drágulást jelent. Az átlagéletkor 14,65-ről 14,85 évre emelkedett.

A kombik 2024-ben még különösen népszerűek voltak, és bár 2025-ben a keresletük mérsékelt ütemben nőtt tovább, a kategória már nem tudta tartani korábbi dominanciáját a SUV-okkal szemben. Az érdeklődések száma 650 ezerről 667 ezerre emelkedett, ami 2,6 százalékos bővülést jelent. Az átlagárak 6,37 százalékkal emelkedtek, miközben az átlagéletkor csökkent. A kombik tehát továbbra is kedveltek, különösen a praktikus és családbarát szempontok miatt, ugyanakkor a korábbi évekhez képest összességében már kevésbé keresettek.

2025 legnagyobb nyertesei a városi terepjárók, hiszen az érdeklődések száma éves összevetésben 619 ezerről 729 ezerre, 17,7 százalékkal emelkedett.

A SUV-ok iránti nyitottság minden hónapban egyenletes növekedést mutatott, ami annak is köszönhető, hogy ezek a modellek egyszerre kínálnak magasabb presztízsértéket, kényelmesebb használatot és gyakran fejlettebb biztonsági technológiákat. Az átlagár mindössze 2,2 százalékkal nőtt, ami lényegesen kisebb mértékű drágulás, mint a többi kategóriában, miközben a kínálat átlagéletkora alig változott, továbbra is a legalacsonyabb a piacon.

A sedanok az egyetlen kategória, amelyben 2025-ben visszaesés történt az érdeklődések számában. A 2024-es 548 érdeklődésszám 542 ezerre mérséklődött, ami 1 százalékos csökkenést jelent. Ugyanakkor a szegmens ennél látványosabb változást mutat az árak tekintetében, hiszen a sedanok átlagos ára 9,5 százalékkal emelkedett egy év alatt. Az átlagéletkor nem változott érdemben, továbbra is mintegy 15 és fél év, ami azt mutatja, hogy a kínálat stabil, de relatíve idős.

"A ferdehátú autók kategóriája továbbra is a legnépszerűbb választás a magyar használtpiacon, ugyanakkor érdekes elmozdulás figyelhető meg a kategóriák között: míg 2024-ben a kombik iránt volt kiemelkedő érdeklődés, 2025-ben a SUV-ok vették át a vezető szerepet. Az átlagárak és az átlagéletkor is emelkedett, ami a vásárlói preferenciák és a piac általános alakulását is tükrözi" – összegezte Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.