Orbán Viktor kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen az uniós tagállamok vezetőinek részvételével kezdődő EU-csúcs apropóján elmondta: a találkozón a következő hétéves költségvetés, a migráció és a Közel-Kelet témája egyaránt napirenden van, de az összes, egyébként fontos kérdés ellenére mindent a háború és a béke kérdése ural majd.

Az MTI tudósítása szerint a miniszterelnök arról is beszámolt: néhány héttel ezelőtt írt egy levelet Vlagyimir Putyinnak, amelyben azt kérdezte az orosz elnöktől, ha az EU elveszi az orosz befagyasztott vagyont, akkor lesznek-e válaszlépések, és ha igen, az oroszok figyelembe veszik-e azt, hogy ki hogyan szavazott ennél a döntésnél.

Orbán Viktor közölte: Putyin válaszában az szerepelt, hogy „a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az Uniónak hogyan foglalt állást”.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Magyarország levédte magát a gazdasági válaszlépésekkel szemben.

Magyarország soha, semmilyen körülmények között nem fogja támogatni bármely ország, nem csak Oroszország, bármely ország devizatartalékának, befagyasztott devizatartalékának az elvételét - jelentette ki.

Az orosz vagyon befagyasztásáról a miniszterelnök azt mondta még: a befagyasztásról eddig félévente hozott egyhangú döntést az Európai Tanács, amiben Magyarország is elmondhatta az álláspontját, ezt a jogi helyzetet azonban - jogsértő módon - teljesen megváltoztatták, a döntést határozatlan időre meghosszabbították, amit már egyhangúság nélkül is meg lehet hozni.

Ebben eddig Magyarországnak vétójoga volt, de elvették tőlünk ezt a jogot - mondta a miniszterelnök, hozzátéve, ez nyílt jogsértés, nem fér ehhez kétség, jogi lépéseket is tesznek.

Közölte azt is, hogy Magyarország most szövetségeseket keres, összegyűjtik azokat az országokat, amelyek azt gondolják, hogy az orosz vagyon kisajátítása és Ukrajnának történő átadása nem más, mint egy nyílt hadüzenet. Hozzátette: ezt nem lehet másképpen értelmezni, mint hadüzenetet, és szerinte az oroszok így is fogják értelmezni, a kérdés csak az, hogy milyen válaszlépéseket tesznek majd.

Orbán Viktor szerint a belga miniszterelnök nagyon nehéz helyzetben van, mert a vagyon elvételét „Belgiummal akarják elkövettetni“ úgy, hogy ezzel ők elvi alapon sem értenek egyet. Emellett a pénzügyi árát ők fogják megfizetni, mert ha az oroszok vagyonát kezelő belga cég megbillen, az egész belga nemzetgazdaságot össze tudja dönteni - emlékeztetett Orbán Viktor, megjegyezve, a társaságnak Oroszországban is van mintegy 16 milliárd eurónyi vagyona, így az orosz válaszlépés elsősorban őket érintheti.

Ebben a kérdésben például Németországon nem lehet kiigazodni, a háborúban és a szankciós ügyben a németekkel egész egyszerűen nem lehet együttműködni, mert kiszámíthatatlan pályán vannak és lépésről lépésre sodródnak bele a háborúba - tette hozzá a miniszterelnök, és úgy vélekedett: Németország ma nagyon közel van ahhoz, hogy vezérszereplője legyen egy Európának Oroszországgal kirobbantott háborújában. Hozzátette: tapasztalata szerint mindenki úgy érzi, hogy a háború messze van, ez inkább egy pénzügyi kérdés, „de nem, a valóság az az, hogy ténylegesen háborúra készül az Európai Unió”.