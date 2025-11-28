Csütörtök este hét órakor zárult a Tisza Párt jelöltállítása, amelyen több mint 300 ezren szavaztak az egyéni választókerületek jelöltjeire - ezt Magyar Péter pártelnök jelentette be Facebook-oldalán. Az ellenzéki vezető közölte, hogy a pártelnökség éjjelbe nyúló ülést tartott az eredmények értékelésére.

A 106 országgyűlési egyéni választókerült jelötjei közül 103-ban lehetett szavazni: kettőben később lesz előválasztás, Magyar Péter pedig a budapesti 3. számú választókerületben egyedüli jelöltként indul.

A pártelnök közölte azt is, hogy péntek este 18 órától egész estés élő választási műsorral jelentkeznek Facebook- és YouTube-csatornáján, ahol bemutatják a Tisza országgyűlési képviselőjelöltjeit. A műsorban élő kapcsolások lesznek az ország különböző pontjaira, ahol a Tisza Szigetek együtt követik majd az eredményeket.

Mint ismert, a Tisza Párt jelöltállítása kétfordulós volt: az első fordulóban a 103 egyéni választókerületben három-három jelölt indult, a második fordulóba pedig két-két jelölt jutott tovább. Péntek este pedig a 2026 áprilisi választásokon egyéniben induló tiszás jelöltek végleges névsorát hozzák nyilvánosságra, ekkor kiderül az is, hogy egyéni jelölt lett-e Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök és Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője, akik a húzónevek közül az első fordulóban a második helyen végeztek.