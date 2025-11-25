Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kedd reggel bejelentette, hogy lezárult a párt országgyűlési képviselői jelöltállításának első fordulója; a kétnapos voksoláson a Tisza Szigetek szavazásra jogosult tagjainak jelentős többsége részt vett.

A pártelnök közölte, hogy a hétvégére meglesz a Tisza Párt végső képviselőjelölti listája, és megköszönte annak a 103 jelöltnek, a „bátor hazafinak” a munkáját, akik most nem jutottak tovább. Jelezte, hogy ők is értékes, fontos tagjai a Tisza közösségének.

Elmondta még, hogy a második forduló kedden délben indul és csütörtök este 19 óráig tart. Magyar Péter kiemelte, hogy ebben a fordulóban már nemcsak a Tisza közösségének tagjai szavazhatnak, hanem a választásra jogosultak is.

Magyar Péter a Facebookra feltöltött videójában a közös célnak nevezte, hogy jövő év április 12-én leváltják a Fidesz korrupt, igazságtalan rendszerét; ezt csak közösen, összefogva lehet elérni.

A Tisza Párt jelöltállításáról azt mondta: a jelöltek „nem zárt, szivarfüstös szobákban kiválasztott haverok és bűntársak, mint ahogyan a Fideszben, hanem hazaszerető, becsületes magyar emberek. Aki ránéz majd a Tisza jelöltjeinek névsorára, az látni fogja: Magyarország legfelkészültebb, legtisztességesebb és leghitelesebb szakmai, társadalmi és emberi közössége sorakozott fel a változás mellé”.

Az elmúlt napokban az ország 103 választókerületében három jelöltre adhatták le a voksukat a párt támogatói, akiknek sorrendet kellett felállítaniuk a jelölt-jelöltek között. Ez alapján az első helyre rangsoroltak 3, a második helyen lévők 2, míg a harmadik helyet kapók 1 pontot kaptak.

A Blikk a bejelentés kapcsán azt írta, hogy a párt eddig megismert arcai továbbjutottak a jelöltállítás második fordulójába.

Folytatja a versenyt Dunaújvárosban Nagy Ervin színész, Hajdúszoboszlón Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, Esztergomban Radnai Márk, a Tisza egyik alelnöke, és Soroksáron Tarr Zoltán, a Tisza EP-képviselője és alelnöke. Bódis Kriszta, a Tisza társadalompolitikai szakértője Budapest 2. választókerületében jutott tovább, míg Bujdosó Andrea, a Tisza budapesti képviselője Menczer Tamás körzetében, Pest 3. választókerületében vette az akadályt. Forsthoffer Ágnes, a Tisza egyik alelnöke, Veszprém 2. választókerületében jutott be a második fordulóba, míg Budaörsön Pósfai Gábor, a Tisza Párt operatív igazgatója került a következő szakaszba. Hadházy Ákos körzetében, azaz a Budapest 6. választókerületben Velkey György László, Magyar Péter kabinetfőnöke, és Szabó Mátyás fejlesztéspolitikai szakértő jutott tovább. Szolnokon Rost Andrea operaénekes is folytatja a versenyt, míg Kulcsár Krisztián, világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke Budafok-Tétényben jutott tovább.