A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani.
Továbbra is a Tisza Párt kapná a legtöbb listás szavazatot egy parlamenti választáson, azonban a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt – derült ki a Medián november második felében készült országos reprezentatív felméréséből.
Az intézet a HVG-n mutatta be az eredményeket, ez alapján
- a kormánypártok szeptember eleje óta három,
- a Tisza egy százalékpontot javított,
- a bizonytalanok aránya csökkent.
A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal szűkült a különbség. Utóbbi esetében így is 50–40-re vezet a Tisza Párt.
Javul az országban uralkodó közhangulat.
Szeptemberben a megkérdezettek 60 százaléka akart kormányváltást, ez most 52 százalékra esett vissza. A mostani kormány mellett kitartók aránya 34-ről 42 százalékra emelkedett.
- A résztvevők 34 százaléka véli úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok,
- 60 százalék képvisel ellenvéleményt.
Szeptemberben ez a mutató 28–67 volt.
A kutató felmérésében ezren vettek részt november 20. és 25. között.
Érdekes helyzetre hívta fel a figyelmet Závecz Tibor. Méréseik szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, de a mai kormánypárt annyi választást megnyert, hogy már nem is tudnak másként gondolni rá, mint a következő választás nyertesére.A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.A Republikon Intézet adatai szerint 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!