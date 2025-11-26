A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani. 

Továbbra is a Tisza Párt kapná a legtöbb listás szavazatot egy parlamenti választáson, azonban a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt – derült ki a Medián november második felében készült országos reprezentatív felméréséből.

Az intézet a HVG-n mutatta be az eredményeket, ez alapján

  • a kormánypártok szeptember eleje óta három,
  • a Tisza egy százalékpontot javított,
  • a bizonytalanok aránya csökkent.

A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal szűkült a különbség. Utóbbi esetében így is 50–40-re vezet a Tisza Párt.

Javul az országban uralkodó közhangulat.

Szeptemberben a megkérdezettek 60 százaléka akart kormányváltást, ez most 52 százalékra esett vissza. A mostani kormány mellett kitartók aránya 34-ről 42 százalékra emelkedett.

  • A résztvevők 34 százaléka véli úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok,
  • 60 százalék képvisel ellenvéleményt.

Szeptemberben ez a mutató 28–67 volt.

A kutató felmérésében ezren vettek részt november 20. és 25. között.

Ma, újabb felmérés adatai láttak napvilágot a közelgő választásokkal kapcsolatban. A Minerva Intézet szerint - bár a Tisza támogatottsága csökkent, a Fideszé pedig nőtt - még Magyar Péter pártja áll az élen, de jól szólítja meg a bizonytalanokat Orbán Viktor.A Publicus Intézet kutatatása szerint a Tisza párt a teljes népességben és a biztos szavazók körében is erősödött, novemberre jelentős előrelépést ért el. Ha „most vasárnap lennének a választások”, rekordrészvétel mellett hárompárti parlament alakulna a Tisza, a Fidesz és a DK frakcióival.A Závecz Research szerint a közhangulat mást mutat, mint a szavazói szándék
Érdekes helyzetre hívta fel a figyelmet Závecz Tibor. Méréseik szerint a Tisza Párt vezet a Fidesz előtt, de a mai kormánypárt annyi választást megnyert, hogy már nem is tudnak másként gondolni rá, mint a következő választás nyertesére.A Nézőpont Intézet szerint minden második magyar Orbán Viktor győzelmére számít.Az IDEA szerint hibahatáron belül változott a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt támogatottsága, ezzel együtt október elejére növekedett a Tisza előnye a teljes népesség körében.A Republikon Intézet adatai szerint 6 százalékponttal vezet a Tisza Párt a Fidesz-KDNP előtt a teljes népességben, 30 százalék szavazna Magyar Péter pártjára. A pártválasztók körében 2 százalékpontot erősödött a Tisza, így az előnye a kormánypártokkal szemben immár 8 százalékpont.

 