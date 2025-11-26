A Medián friss felmérése alapján Magyar Péter pártja a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal vezet, az előny a választani tudók és a biztos szavazóknál is csökkent. Az intézet rámutat, a szeptemberi számaikon a kormánypártok tudtak többet javítani.

Továbbra is a Tisza Párt kapná a legtöbb listás szavazatot egy parlamenti választáson, azonban a teljes népesség körében már csak 5 százalékponttal előzi meg a Fideszt – derült ki a Medián november második felében készült országos reprezentatív felméréséből.

Az intézet a HVG-n mutatta be az eredményeket, ez alapján

a kormánypártok szeptember eleje óta három,

a Tisza egy százalékpontot javított,

a bizonytalanok aránya csökkent.

A választani tudók körében 4 százalékponttal, 6 pontra szűkült Magyar Péter pártjának előnye, míg a magukat biztos szavazónak mondók körében 3 százalékponttal szűkült a különbség. Utóbbi esetében így is 50–40-re vezet a Tisza Párt.

Javul az országban uralkodó közhangulat.

Szeptemberben a megkérdezettek 60 százaléka akart kormányváltást, ez most 52 százalékra esett vissza. A mostani kormány mellett kitartók aránya 34-ről 42 százalékra emelkedett.

A résztvevők 34 százaléka véli úgy, hogy az országban jó irányba mennek a dolgok,

60 százalék képvisel ellenvéleményt.

Szeptemberben ez a mutató 28–67 volt.

A kutató felmérésében ezren vettek részt november 20. és 25. között.