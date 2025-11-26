Bennfentes kereskedelem miatt feljelentette Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészségen Budai Gyula - szúrta ki a 444.hu a fideszes országgyűlési képviselő Facebook-oldalán.

A miniszteri biztos azt követően tett feljelentést, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lezárta a vizsgálatot, amelyben Magyar Péter is érintett volt, és Tisza Párt elnökét bizonyíték hiányában nem marasztalta el sem bennfentes kereskedelem, sem piaci manipuláció miatt.

Ahogy arról az Eonomx is beszámolt kedden: a jegybank azt vizsgálta, hogy összesen hét magánszemély törvénysértő módon, bennfentes információk birtokában kereskedett-e még 2023 nyarán az Opus Global Nyrt. részvényeivel a tőzsdén. Az MNB az ügyben több magánszemélyt megbüntetett, összesen több mint 74 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki, emellett feljelentéseket is tett a bennfentes kereskedelem és a bennfentes információ jogosulatlan közzététele miatt. Magyar Péter esetében azonban a vizsgálatot bizonyíték hiányában lezárták.

A Tisza Párt elnöke a jegyban közleménye után Facebook-oldalán azt írta: „a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy a fideszes hazugságokkal ellentétben sem bennfentes kereskedelmet, sem piacbefolyásolást nem követtem el. A Magyar Nemzeti Bank tegnap intézkedés alkalmazása nélkül megszüntette a bennfentes kereskedelem és tiltott piaci manipuláció miatt ellenem indított mindkét eljárást. Az egyiket jogsértés hiányában, a másikat azért, mert hónapokig nem volt képes felderíteni a tényállást”.

A KNYF-en már folyik egy vizsgálat ebben az ügyben. Magyar többször is tagadta a bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat, jegyezte meg a 444.hu.