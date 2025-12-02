A Revolut, a világszerte több mint 65 millió ügyféllel rendelkező globális fintech vállalat,amelyből több mint 2 millió Magyarországon él, hivatalosan csatlakozott a Magyar Fintech Szövetséghez, mérföldkövet jelölve a gyorsan növekvő hazai fintech szektorral való együttműködésének erősítésében – írja a vállalat sajtóközleményében.

A tagsággal a Revolut erős globális szakértelmével kíván hozzájárulni a Magyar Fintech Szövetség együttműködési törekvéseihez. A MAFISZ-hoz való csatlakozással a Revolut egy olyan kulcsfontosságú iparági platform részévé válik, amely összehozza a helyi innovátorokat a digitális pénzügyek jövőjének előmozdítása érdekében.

A Magyar Fintech Szövetséghez való csatlakozás lehetővé teszi számunkra, hogy együttműködjünk azokkal a szakmai szereplőkkel és döntéshozókkal, akik Magyarországon formálják az innovatív digitális pénzügyi szolgáltatások területét, és örömmel veszünk részt ebben a fontos küldetésben

- mondta Mariia Lukash, a Revolut közép- és kelet-európai növekedési vezetője.

Tagként a Revolut közös szakmai tevékenységekben és párbeszédekben fog részt venni olyan fontos témákban, mint a fintech szabályozás, az ügyfélbiztonság és a pénzügyi inklúzió. Ez a lépés a Revolut hosszú távú és folyamatosan bővülő magyarországi jelenlétének, valamint a magyar ügyfelek jobb kiszolgálásába történő befektetéseinek újabb mérföldköve.